Havířov začal nadstavbu těsnou porážkou

Havířov – Po několikadenním volnu se hokejisté Havířova vrátili do akce. Prvoligovou nadstavbu o postup do play off zahájili v Českých Budějovicích.

Havířovští hokejisté odstartovali nadstavbu. | Foto: Radka Doležalová