AZ na ledě Zubrů doslova zaspal začátek a to ho stálo nakonec všechny body. Domácí udeřili v první, třetí a osmé minutě a rychle vedli 3:0. „Jako bychom tady ani nebyli a dělali jsme jednu hrubku za druhou,“ komentoval průběh úvodních minut kouč AZetu Jiří Režnar.

Hosté se osmělili až v závěru třetiny. Pokus Doktora se ještě neujal, pár vteřin před koncem úvodního dějství už ale snížil Chroboček.

Havířovští ve své aktivitě pokračovali i po návratu z kabin a v 28. minutě je na dostřel jediné branky dostal Němec. Ten mohl vzápětí i srovnat, v dobré příležitosti byl pak také Doktor, za Petráska už se ale další puk nedostal.

A to platilo i ve třetí třetině. AZ sice tlačil, kýžený třetí gól ale nepřidal. „Ve druhé třetině už to od nás bylo slušné, stejně jako v té třetí. Ale zase jsme nebyli schopní dát gól. Měli jsme tutovky, jenže to se nepočítá,“ řekl Režnar.

Havířovští se tak z ledu Zubrů vrátili s prázdnou. „Promarnili jsme začátek a to nás stálo body,“ dodal kouč AZetu.

Boj o první šestku už se tím zúžil prakticky jen na trojici Litoměřice, Havířov a Poruba. Ostatní soupeři už se těmto třem poněkud vzdálili.

Zubr Přerov – AZ Havířov 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Krisl (Navrátil, Pšurný), 3. Navrátil (Kubeš, Pšurný), 8. Hejcman (Forman, Petrásek) – 20. Chroboček (Kotala, Doktor), 28. E. Němec (O. Procházka, Mrowiec). Rozhodčí: Obadal, Ondráček – Novák, Otáhal. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. Diváci: 1195.

Havířov: Stezka – Rašner, Mrowiec, Malina, Nepokoj, Kachyňa, Chroboček – Kotala, E. Němec, O. Procházka – Doktor, Baláž, Bambula – Fridrich, Maruna, Dvořák – Bernovský, Danielčák, Pawliczek. Trenér: Režnar.