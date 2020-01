Hokejisté AZetu Havířov uspěli v dalším kole Chance ligy na půdě Slavie. Napravili tak domácí nezdar s Českými Budějovicemi.

Havířovští hokejisté si připsali další body. Hrají velmi dobře. | Foto: Tadeáš Bednarz

Havířov odjel do Prahy s výrazně omlazenou obranou. „Věkový průměr našich defenzivních řad byl dvacet let. Pan Pešán by měl radost, že hrajeme s tak mladými hráči,“ pousmál se kouč AZetu Jiří Režnar v narážce na šéftrenéra českého hokeje Filipa Pešána, který kudy chodí, tudy říká, že by dospělé soutěže mělo hrát co nejvíc mladých hráčů.