Skóre zápasu otevřel už na začátku čtvrté minuty Procházka, který přesnou střelou vymetl růžek Sklíbovy branky. Domácí však zvládli odpovědět, stejně jako na další branku z podání Maliny. Přestřelka v první třetině ale pokračovala a Kotala s Kachyňou Havířov poslali dokonce do dvougólového vedení. Jenže pár vteřin před přestávkou domácí snížili a drama mohlo pokračovat.

„Dneska to byl z obou stran zvláštní zápas,“ uznal hostující kouč Jiří Režnar. Ve druhé třetině zvýšil havířovský náskok Seman, jenže domácí opět snížili na rozdíl jediné branky. Ve třetí třetině se pak znovu prosadil havířovský Procházka a hosté vedli 6:4. Litoměřice sice ve hře bez brankáře snížily, AZ už ale těsný náskok uhájil.

„Jsem rád, že máme všechny body. Litoměřice totiž mají mladý a perfektní tým, takže je důležité, že jsme to tady zvládli. Teď se ale musíme připravit na Porubu,“ vyhlíží Režnar další „mezisváteční“ utkání, které Havířov odehraje už v pondělí.

„Myslím, že je to špatný systém. Vím, že je to udělané pro lidi, ale skoro se netrénuje, jen se cestuje, hraje se prakticky obden. My máme mladý tým, který potřebuje trénovat,“ dodal zkušený kouč.

A Režnar poukázal ještě na jednu věc: „Teď se u nás hraje mistrovství světa juniorů. Ale my, místo toho, abychom to sledovali a něco se přiučili, tak jen stojíme na střídačkách. Je to postavené na hlavu.“

Stadion Litoměřice – AZ Havířov 5:6 (3:4, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. M. Kadlec (Jícha), 14. Voženílek (Jícha, L. Doudera), 20. M. Kadlec (Voženílek, Jícha), 36. Korkiakoski (Jícha, Jánský), 59. Vitouch (Štohanzl) – 4. O. Procházka (F. Seman, Kotala), 14. Malina (Baláž, Nepokoj), 15. Kotala (F. Seman, O. Procházka), 17. Kachyňa (Chroboček, Kotala), 29. F. Seman (Kotala, Malina), 45. O. Procházka (F. Seman, Kotala). Rozhodčí: Souček, Grech – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:3. Diváci: 934.

Havířov: Stezka – Mrowiec, Matai, Chroboček, Kachyňa, Malina, L. Rutar, Nepokoj – Kotala, F. Seman, Toman – L. Bednář, Werbik, Baláž – Pawliczek, Doktor, O. Procházka – Fridrich, Maruna, Dvořák. Trenér: Režnar.