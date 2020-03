Výkonný výbor Českého hokeje totiž rozhodl s okamžitou platností o zrušení všech zbývajících zápasů prvoligové soutěže a za vítěze vyhlásil České Budějovice.

Předčasně končí také mládežnické soutěže.

Mezitím vyhlásila vláda ČR v republice nouzový stav, takže lední hokej by neměl šanci dohrát své soutěže ani tak. S největší pravděpodobností bude předčasně ukončena i extraligová sezona.

Co na to v Havířově říkají? „Jsou věci, které neovlivníte,“ pokrčil nejprve rameny manažer HC AZ Havířov 2010 Patrik Rimmel. „Zdraví je samozřejmě nejpřednější, takže rozhodnutí svazu respektujeme,“ dodal.

Upozornil, že jediné „štěstí“ je v tom, že se ve všech soutěžích stihly odehrát alespoň základní části. „Mládež stihla odehrát klasickou sezonu, muži také, bohužel bez jejího vrcholu, na který se těší oni, fanoušci, naši partneři, tedy play off. Je to smutné, ale opatření vlády jsou na místě a my jej musíme přijmout,“ uznal.

Ze svazu zatím nemá informace ohledně otázky postupů a sestupů. „Naši junioři měli letos v plánu postoupit, sezona byla rozjetá slušně. Jak bude vypadat uzavření ročníku a skladba toho nového, to v tuto chvíli nevíme,“ uzavřel Rimmel.