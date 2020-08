Vstupovat do ní budou s pozměněným kádrem, ovšem s podobnými ambicemi, jaké měli v poslední sezoně. A v ní rozhodně obstáli. „Myslím, že tak dlouhou pauzu neměl v hokejové kariéře snad nikdo. Už se všichni těšíme, až to vypukne. Pokud to vypukne. Ale věřím, že ano,“ zůstává optimista trenér AZetu Jiří Režnar.

Za cíl dal sobě i mužstvu jediné. „Play off. Chceme do horní skupiny, abychom se mohli měřit s těmi silnějšími, a pak něco uhrát ve vyřazovací části. To by pro nás byl úspěch,“ míní Režnar.

Jeho svěřenci už za sebou mají šest z devíti přípravných zápasů (jeden jim vypadl kvůli koronaviru v kabině soupeře). „S herní přípravou můžeme být spokojeni. Sestava i složení jednotlivých formací se už pomalu rýsují, vlastně poslední sestava proti polské Osvětimí už by asi měla vypadat tak, v jaké chceme hrát v sezoně,“ uvažuje trenér Režnar.

Pro něj je důležitý fakt, že nikdo z hráčů nepolevuje ve svém úsilí. „Kádr je pracovitý, makají všichni včetně nejstaršího Martina Adamského, který jde ostatním příkladem,“ chválí hráče Režnar.

Kádr vypadá hodně slušně

O tom, že by to letos Havířovu mohlo solidně šlapat, svědčí prozatimní podoba kádru. Ostatně, vše vychází z dobré atmosféry uvnitř kabiny. Režnar už po svém příchodu do Havířova hodně dbal na to, aby parta byla na prvním místě. „Parta je základ, vytáhne vás nahoru, pomůže, když se jednotlivci nedaří. A samozřejmě kvalitní jednotlivci dělají partu,“ vykládá kouč AZetu, který se může ve svém týmu opřít o charakterově silné jedince.

Co se týče změn, z hlediska příchodů se samozřejmě vymyká duo Roman Szturc – Martin Adamský. První s většinou kariéry ve Vítkovicích, druhý v Třinci. „Od Szturcíka s Ádou se pochopitelně čekají góly a vůdčí schopnosti na ledě i v kabině. Zatím to naplňují,“ pochvaluje si Režnar.

Vedení klubu se povedlo udržet několik opor, jako brankáře Aleše Stezku, útočníky Filipa Semana, Lukáše Bednáře či Jana Marunu.

Havířované se také dohodli na přestupu zkušeného obránce Antonína Bořuty ze Znojma, který už v Havířově hrával v sezoně 2018/19 a dokonce se v ní stal nejproduktivnějším obráncem, ačkoliv do klubu přišel až v průběhu sezony.

Novou smlouvu si pak vysloužil další spolehlivý bek Alex Rašner.

Přijde Kachyňa a Lytvynov

Z odchodů lze zmínit dvojici Jakub Kotala - Jan Bambula, která se pokusí v nové sezoně zaujmout mezi extraligovými mantinely. Kotala coby nejproduktivnější havířovský borec minulé sezony v Mladé Boleslavi, mladý Bambula v Olomouci, kde už loni na střídavé starty působil.

Jak už Deník dříve informoval, slibně se rozvíjí spolupráce s extraligovými Českými Budějovicemi. Na cestě do Slezska jsou obránci Ondřej Kachyňa a Ivan Lytvynov. Kachyňa už havířovské prostředí zná, loni zde odehrál většinu zápasů. K týmu se připojí dříve než jeho kolega Lytvynov, neboť ten ještě pár dní zůstává v karanténě.

A mimochodem – co testování hráčů v nové sezoně na covid? „Zatím k tomu nic moc nevíme. Víme jen to, že by se nám to řádně prodražilo a na to peníze nemáme,“ usmívá se Režnar, jenž by si do začátku sezony přál ještě příchod jednoho rozdílového útočníka.

Zdroj: Michal Polák

„Tím by se kvalita kádru rovnoměrně rozprostřela. V nové sezoně budeme hrát více na tři útoky, čtvrtá lajna bude na výpomoc. Chceme dát klíčovým borcům větší herní vytížení. Loni, kdy jsme skládali dokupy mladý kádr, jsme hráli opravdu hodně na čtyři lajny, aby mladí dostali pořádný prostor. V tom bude letos rozdíl,“ upozorňuje předem Jiří Režnar.

Piráti se potopili, došlo k přelosování

AZ zahájí novou sezonu doma proti Sokolovu. Po odstoupení chomutovských Pirátů z finančních důvodů se totiž změnil hrací model soutěže a došlo k jejímu přelosování. Nově se tak bude hrát tříkolově na 51 kol v základní části, což je asi lepší varianta než hrát v lichém počtu s tím, že v každém kole bude někdo povinně stát.

Čtyři nejlepší týmy pak postoupí přímo do play off a mužstva na 5. až 12. místě si to o play off rozdají v předkole. Od čtvrtfinále se už hraje klasicky na 4 vítězné zápasy.

„Taky to šlo ale udělat na dvoukolový systém v základní části a následně na dvě skupiny znovu dvoukolově. Je tam hodně cestování,“ našel by Režnar spravedlivější herní model. Varianta odehrát letošní sezonu na skupiny Západ a Východ (Čechy a Moravu) z důvodu covidové, a tudíž finančně těžší situace, padla. „Což je škoda. I tento model jsem si výjimečně pro jednu sezonu dokázal představit,“ doplňuje Režnar.

Nicméně model je už znám a Havířov tedy začne 12. září doma proti Sokolovu (od 17 hodin). Krédo mužstva bude jako obvykle takové, aby se někdo z pracovitých hráčů dokázal z první ligy odrazit mezi elitu. Vidí Režnar v kádru potenciální extraligové adepty? „Vidím to, že zveřejňovat je nebudu, protože v konečném důsledku to hráčům může uškodit. Třeba jeden měl nakročeno do Budějovic, ale jakmile se to dozvěděl, zadrhnul se. Hráči na sobě musí makat celoročně, aby si jich v nejvyšší soutěži někdo všiml a oni si tu šanci zasloužili,“ uzavírá Jiří Režnar, jehož tým v úterý 1. září sehraje atraktivní přípravné utkání s Vítkovicemi (od 18 hodin).

Přípravné zápasy

Havířov – Šumperk 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Vosátko (Mastič), 10. Doktor (Procházka, Rutar), 25. Mrowiec (Doktor), 38. Chroboček (Kočí, Bednář) – 4. Hroch (Řezáč), 17. Hložek (Horký), 59. Řezáč (Spratek, Jaroš).

Havířov – Znojmo 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 37. Seman (Procházka, Bořuta), 38. Maruna (Ketner, Sklenář), 50. Ketner (Seman, Doktor) – 32. Ficek (Rousek), 53. T. Svoboda (Köver, Sedlák), 54. T. Svoboda (Matuš, Tejnor), 58. Matuš (T. Svoboda).

Oswiecim – Havířov 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Da Costa, 20. Helenius (Noworyta) – 57. Bednář.

Havířov – Frýdek-Místek 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Adamský (Dajčar, Bednář), 30. Procházka (Bořuta, Cihlář), 47. Adamský (Mrowiec, Bednář), 60. Doktor (Seman) – 22. Matěj (Przybyla), 39. Martynek (Z. Malík).

Znojmo – Havířov 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Köver (T. Svoboda, Matuš), 54. T. Svoboda (Matuš) – 26. Seman (Dajčar, Doktor), 58. Cihlář (Maruna).

Havířov – Oswiecim 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 37. Adamský, 45. Adamský (Bednář), 48. Sklenář (Fridrich, Bořuta), 60. Procházka – 21. Trandin (Kot, Šerbatov), 53. Dudkiewicz (Krzemien, Malicki).

Změny v kádru

Přišli: Martin Adamský, Roman Szturc (oba Třinec), Antonín Bořuta (Znojmo), Matyáš Daňa (Opava), Dominik Sklenář (Litoměřice)

Odešli: Jakub Kotala (konec smlouvy, následně Mladá Boleslav), Jan Bambula (konec smlouvy, následně Olomouc), Jiří Matoušek (konec smlouvy, následně Poruba), Jakub Matai (konec smlouvy, následně Nice - Francie), Lubomír Malina (konec smlouvy, následně Žilina - Slovensko), Jozef Danielčák (konec smlouvy)