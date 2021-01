Vítězný návrat po dvou měsících hlásil gólman Aleš Stezka, hlavní hrdina utkání. „Furt jsem lítal po doktorech, pořádně se nevědělo, kde přesně je problém. Jsem rád, že to mám za sebou,“ hlásil po nečekaném triumfu Stezka, jenž si poradil se všemi ranami Rytířů. Bylo jich 33.

Vyrovnaný duel rozhodl ve 35. minutě střelec Jakub Doktor a AZ už výsledek ubránil. „Už jsem to říkal hráčům, je to svátek, když hrajete s Kladnem a přijede Tomáš Plekanec. Jsou tam mimořádně kvalitní hráči. Na naší straně byli mladí kluci, mladý tým a dneska se ukázali,“ mnul si ruce trenér Havířova Jiří Režnar.

„Kluci hráli na hranici sebeobětování, padali do ran, klekali. Hráli jsme jednoduše a pokud u toho zůstaneme, tak budeme pokračovat v těch dvou letech, co jsme tady započali,“ dodal.

Významně méně spokojení byli hosté, respektive vůbec. „Pro nás to byl velmi špatný zápas. Vůbec se mi to nehodnotí dobře,“ přiznal trenér Jiří Burger. „Začátek zápasu byl z naší strany bez nasazení a bez bojovnosti. Po prví třetině jsme si k tomu něco řekli a mysleli jsme, že se to zlepší, ale to bohužel nepřišlo. Havířov dal branku, začal bruslit, bojovat a jak to už v takových zápasech bývá,“ pokračoval trenér Kladna.

„Jak nebyl přístup od prvního střídání, tak jsme se do toho nemohli dostat. Potom už to z naší strany byla obrovská křeč. Doufám, že to pro nás bude poučení do příštích zápasů,“ dodal nespokojeně Burger.

AZ Heimstaden Havířov – Rytíři Kladno 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 35. Doktor (Horváth, Mrowiec). Rozhodčí: Dědek, Marek – Hranoš, Blažek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Bez diváků.

Havířov: Stezka – Mrowiec, Bořuta, Lytvynov, Rašner, Kachyňa, Ševěček – O. Procházka, F. Seman, Doktor – Maruna, J. Kloz, Rudovský – Vašenka, Mrva, Lednický – Horváth, Mastič, Petriska. Trenéři: Režnar a Zdráhal.