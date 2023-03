/FOTO+VIDEO/Tak tohle asi nikdo nečekal. Hokejisté Uničova oplatili ve druhém zápase finále krajské ligy Moravskoslezského kraje vysokou porážku suverénní Orlové. Po úvodní venkovní prohře 3:11, doma zvítězili jednoznačně 6:0 a srovnali stav série na 1:1.

Děkovačka HC Uničov s fanoušky | Video: Michal Muzikant

„Rozhodlo, že jsme k zápasu přistoupili úplně opačně než v Orlové. Vlétli jsme na ně, nebáli jsme se hrát a šli jsme do utkání aktivně. Bylo cítit, že si chceme sezonu prodloužit. Naopak soupeře jsme zaskočili, protože to nečekal a myslel si, že to tady půjde snadno. Ukázali jsme, že máme srdce,“ usmíval se po zápase šťastný kapitán domácích Petr Žajgla.

Byl to on, kdo dal v patnácté minutě první a také vítězný gól zápasu. „Mám radost ze všeho, co se tady děje. Můj gól je pecka, ale hlavní je, že kluky hokej baví,“ pokračoval.

Klíčový krok k vítězství udělali domácí Orli v úvodní desetiminutovce druhé periody, ve které třikrát udeřili. Postupně se prosadili Šimo, Fekiáč a Klvaňa, který využil přesilovku a rázem to bylo 4:0.

„Klobouk dolů před týmem. V Orlové jsme přijeli na rozcvičku a bylo nás dvanáct, jich pětadvacet. Po minulých sériích s Frýdkem-Místkem a Krnovem už jsme asi byli na nějakém limitu a vysoko prohráli. Možná nás to ale nakoplo, řekli jsme si, že se to může stát, ale že teď hrajeme doma a chceme si to užít. Bylo nás tentokrát o dva více, což se nezdá, ale je to velký rozdíl,“ porovnával oba duely finále Žajgla.

Ve třetím dějství nejprve Uničov přežil v první desetiminutovce tři oslabení v řadě a následně dvakrát sám v početní převaze udeřil. Prosadili se Handl a Heža.

Zdroj: Michal Muzikant

„Přesilovky rozhodují. V Orlové jsme z nich dostali čtyři góly - bylo to buch, buch, gól. Buch, buch, gól. Pak už jsme neměli sílu utkání zvrátit. Sami jsme je hráli hrozně. Teď jsme je sehráli dobře,“ říkal Žajgla.

Orlová tak prohrála teprve druhý zápas za celou sezonu a z Uničova si odvezla doslova výprask 0:6. „Je to neskutečné, mám z toho strašnou radost. Porazili jsme neporazitelnou Orlovou,“ smál se Žajgla. „Můžeme to brát jako odplatu za debakl, já to ale spíše vidím jako odměnu za celou sezonu. Dokázali jsme si, že i tak silný mančaft můžeme takhle přehrát,“ dodal.

Další čisté konto si navíc připsal brankář Michal Šoustal, který přitom v úvodním utkání po sedmé brance střídal. „Tam jsem v kabině říkal, že nás celou sezonu drží a musíme hrát i za něj. Moc se to nepovedlo… Ale teď jsme dobře bránili, hráli jsme obětavě, všichni máme dobité kotníky a Šousty zachytal fantasticky. Mám obrovskou radost, že se mu povedlo udržet nulu,“ byl spokojený kapitán.

O krok blíž senzaci

Už ve středu čeká oba soupeře třetí zápas série o titul, který rozhodne o tom, kdo získá první mečbol finále. „Věřím, že nás tohle vítězství může nakopnout. Náš mančaft je opravdu nevyzpytatelný a Orlové jsme trošku srazili hřebínek. Stát se může cokoliv, rozhodují maličkosti, které jsou mírně na jejich straně, ale uvidíme,“ nevzdává se možnosti triumfu v play-off Žajgla.

Je jisté, že ještě jeden domácí zápas uničovští fanoušci uvidí. V pátek v 18 hodin se totiž série, která se hraje na tři vítězné duely, vrátí do Uničova.

„Jsme rádi, že budou lidé moci ještě přijít. Povzbuzují nás celou sezonu a právě domácí zápasy chceme zvládat. Je to obrovská motivace, i když je těžké se na ty zápasy ob den připravit, protože všichni chodíme do práce. Každopádně jsme bojovníci a jedeme dál,“ uzavřel Petr Žajgla.

Zdroj: Jan Pavlík

HC Uničov - HC Orlová 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Žajgla (Šimo, Handl), 22. Šimo (Heža), 25. Fekiáč (Žajgla), 30. Klvaňa (Handl), 51. Handl (Šimo), 52. Heža (Kuba). Rozhodčí: Novák, Janda - Lainka Horák. Vyloučení: 8:5. Využití: 3:0.

Uničov: M. Šoustal — Fekiáč, Halouska, Spurný, Klvaňa, Přecechtěl — Vrána, Heža, Handl, Kratěna, Šimo, Chytil, Rosecký, Žajgla, Kuba.

Orlová: Pawlas (40. Ovčaři) — Michejda, Šěvěček, Tvrdík, Deutsch, Milch, Dýrr — J. Juhász, Špacír, Grepl, Korec, Pacoň, Zakuťanský, Fejko, Potočný, L. Juhász, Čempel, Piš, Přeček, Klíma.