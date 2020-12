Jak hodnotíte dosavadní část sezony?

Co se týká výsledků, tak je to sezona nahoru dolů. Rádi bychom měli o pět šest bodů více, a to by byla spokojenost mnohem větší. Začali jsme rozporuplně, pak přišel covid a zastavení soutěže. Potěšila mě domácí série výher, i hra byla podle našich představ. Myslel jsem, že to potvrdíme v dalších zápasech, ale přišla porážka v Benátkách 0:1, kde i výkon nebyl dobrý. Následovala trochu smolná prohra doma s Ústím, kdy jsme dostali gól na 1:2 v poslední minutě. Tyto dva zápasy nás zase vrátily zpět na zem. Ani následných devět gólů v Kadani nás dostatečně nezvedlo.

Covid soutěž výrazně narušil. A nejen ji…

Je to bláznivá sezona, která nemá obdoby. Pro mě paradoxně hned v prvním roce, kdy působím v AZetu jako manažer a asistent. Těžko se pro to hledají slova. Celé je to takové smutné. My s tím bojujeme, snažíme se jako klub dělat vše jako normálně, ale je to těžké. A hlavně situace se bohužel nelepší. Snažíme se i nadále co nejlépe fungovat a hrát. V podstatě nám nezbývá nic jiného, než bojovat.

Co všechno jste museli řešit?

V situaci, kdy se v Česku zastavil sport, tak jsme nevěděli, co dál. Věděli jsme, že když zůstaneme doma, tak to nebude pro hráče ideální, ale že potřebujeme někde makat. V tu chvíli jsme měli štěstí, když nám klub Jastrzębie v Polsku poskytl led. Využili jsme to k tomu, abychom se udrželi v kondici. A i když se nevědělo, jak to bude se soutěží dále, tak kluci k tomu přistoupili poctivě. Sami chtěli trénovat, měli velkou chuť a snažili se být připraveni na obnovení soutěže. Jsem moc rád, že nám to vedení klubu umožnilo. Věřili jsme, že se soutěž obnoví. A i když to bylo později, než jsme mysleli, tak to bylo správné rozhodnutí.

Jaký je váš výhled na lednové pokračování sezony?

Podle mě budeme pokračovat v tom módu, v jakém jsme skončili. Tedy bez diváků a se všemi dalšími stanovenými opatřeními. Samozřejmě, může to být i horší, ale hrát hokej před zavřenými dveřmi není dobré. Sezona se takto nějak dohraje, ale dále to tak nepůjde. Mám signály, že pokud by měla takto vypadat i další sezona, tak už některé kluby nebudou chtít pokračovat dál a ani začínat soutěž. Vše se bude odvíjet od situace v zemi a určitě k tomu proběhne nějaká diskuse.