AZ prohrával v duelu 20. kola od 7. minuty, kdy se trefil Sihvonen. V 9. minutě srovnal Pechanec. Favorit rozhodl tuhou bitvu v 51. minutě, kdy se prosadil Jícha. Pojistku pak přidali hosté v 59. minutě z hole Koláčka při power-play Havířova.

„Zápas se mi hodnotí těžko. Je mi líto kluků, byl to souboj o jeden gól. Následně jsme tu chybu udělali a inkasovali. Není to první utkání v sezoně, kdy kluci dřou a nakonec prohrají o gól, když nepočítáme ten do prázdné branky,“ řekl trenér Havířov Jiří Režnar.

17. kolo Chance ligy (sobota 30. 10. 2021):

AZ Havířov - Litoměřice 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 9. Pechanec (L. Bednář, Severa) – 7. Sihvonen (R. Přikryl, Válek), 51. J. Jícha (O. Procházka, T. Urban), 59. Koláček (Kadlec). Rozhodčí: Úlehla, Vrba – Hanzlík, Roischel. Vyloučení: 1:6. Využití: 1:0. Diváci: 656.

Havířov: Fučík – Groch, Chroboček, T. Pastor, M. Hlaváč, Mrowiec, Korím – L. Bednář, Pechanec, J. Doktor – Š. Kratochvil, Hudeček, Dostálek – Severa, Maruna, Handl – M. Hrubec, Paś, Mrva. Trenéři: Režnar a Zdráhal.