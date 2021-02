Svěřenci trenéra Jiřího Režnara rozhodli o nesmírně cenných třech bodech v úvodu druhé třetiny, kdy vstřelil vítězný gól útočník Jakub Doktor. Ten využil druhou týmovou přesilovku v zápase.

Papírové předpoklady vzaly za své, i když AZetu se na Jihlavu celkem daří. Hosté z Vysočiny prohráli na jeho ledě potřetí v řadě a klesli ze druhého na čtvrté místo. AZ zůstává patnáctý.

Ohlasy trenérů:

Pavel Zdráhal (Havířov): „Nezačali jsme nejlépe a inkasovali z přečíslení. Kluci se ale semkli, v početní výhodě vyrovnali, což nás nakoplo a pak jsme přidali ještě krásný gól na 2:1. Ve druhé třetině jsme pokračovali ve velmi slušném výkonu, který jsme korunovali využitou přesilovkou. Soupeř ještě do druhé přestávky snížil, ale ve třetí třetině jsme to ubojovali.“

Viktor Ujčík (Jihlava): „Neodehráli jsme to, co jsme si představovali. Spokojeni jsme jen s druhou třetinou, kdy jsme ukázali, že jsme silní. Třetí třetinu Havířov odehrál skvěle, do ničeho nás nepustil. Na rozdíl od nás využil dvě přesilovky. Je fajn, že jsme v tabulce spadli na čtvrté místo. Musíme být v dalších zápasech sebevědomější a potvrdit, že na to máme.“

AZ Havířov – Dukla Jihlava 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Prokeš (Maruna, Szturc), 19. Kachyňa (Maruna, Doktor), 22. Doktor (Bořuta) – 12. Fronk (Bilčík), 35. Harkabus (Mareš, Zadražil). Rozhodčí: Doležal, Kašík – Konvička, Vašíček. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0.

Havířov: Stezka – Chroboček, Rašner, Kachyňa, Bořuta, Havel, Mrowiec, Kočí – Szturc, Prokeš, Rudovský – Procházka, Seman, Doktor – Mrva, Cihlář, Maruna – Vašenka, Petriska, Becher. Trenéři: Režnar a Zdráhal.

Jihlava: Žukov – Kolář, Dundáček, Strejček, Mareš, Eliáš, Bilčík, Dvořák – Illéš, Skořepa, Čachotský – Brož, Fronk, Jiránek – Pekr, Zadražil, Harkabus – Cachnín, Lichanec, Havránek. Trenér: Ujčík.