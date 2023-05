/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince udolali v sobotním utkání 3. finále play-off extraligy Hradec Králové 1:0 gólem útočníka Marka Daňa z úvodu druhé třetiny, v sérii vedou 3:0 a v neděli budou moci na domácím ledě slavit čtvrtý mistrovský titul po sobě.

HC Oceláři Třinec - Mountfield HK (Extraliga - 3. finále play-off, 22. 4. 2023). V čase 20:54 rozhodl útočník Marko Daňo. Přihrával mu Aron Chmielewski. | Foto: HC Oceláři Třinec

Oceláře opět podržel výborně chytající gólman Ondřej Kacetl, který si zneškodnil všech 32 střel Mountfieldu a připsal si třetí čisté konto v letošním play-off. V extraligové kariéře vyřazovacích bojů již třináctou, čímž dorovnal výkon Romana Málka.

„Výhra nás pochopitelně těší, ale ještě pořád není k čemu gratulovat, pořád je to jen třetí krok. I v tom závěru jsem byl přesvědčený, že to udržíme, což se povedlo. Kacetl byl znovu výborný, ale sám by to nezvládl,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

„Za ten gól jsem moc rád. A že byl jediný a rozhodl? Je to možná pro soupeře frustrující, ale my se v tom systému cítíme velmi dobře. Umíme rozlišovat, kdy napadat a kdy ne. Teď už jen věřím, že to v neděli zvládneme,“ prohlásil jediný střelec duelu Marko Daňo.

Extraliga – 3. finále play-off (sobota 22. 4. 2023):

HC Oceláři Třinec – Mountfield HK 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 21. Daňo (Chmielewski). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Dravecký – Daňo, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Vrána, Svačina. Trenér: Moták.

Hradec Králové: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Werek, Miškář, Eberle – Jergl, Lalancette, Perret – Okuliar, Kev. Klíma, Zachar – Pilař, Lev, R. Pavlík. Trenér: Martinec.