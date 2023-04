/FOTOGALERIE/ Teď už mají nůž na krku oba! Hokejisté Třince prohráli středeční 6. semifinále play-off extraligy s Pardubicemi 3:5, série je srovnaná na 3:3 a o postupujícím do souboje o titul se tak rozhodne až v klíčovém sedmém duelu, který se odehraje v pátek na ledě Dynama.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice (Extraliga - 6. semifinále play-off, 12. 4. 2023). | Foto: Petr Rubal

Vítěz základní části vedl už ve 14. minutě díky gólům obránce Ondřeje Vály, útočníků Daniela Rákose a Tomáše Vondráčka 3:0. Ve druhé třetině zvýšil Tomáš Zohorna. V závěrečném dějství bek Adam Smith a forvardi Libor Hudáček s Andrejem Nestrašilem utkání zdramatizovali, ale Dynamo při power-play výhru pojistilo. Tři asistence si za vítěze připsal Robert Kousal.

„Udělali jsme v první a druhé třetině až příliš mnoho chyb, které Pardubice bohužel potrestaly. Ani třetí třetina, která byla z našeho pohledu výborná, to nespravila,“ prohlásil trenér Třince Zdeněk Moták.

„Povedl se nám vstup do zápasu. První polovina utkání, dá se říci dvě třetiny, byly z našeho pohledu skvělé, protože jsme vedli 4:0. Apelovali jsme na mužstvo, že kdybychom dostali gól v prvních pěti minutách třetí třetiny, že to bude ještě sakra těžké. A taky bylo,“ podotkl kouč Pardubic Radim Rulík.

„Ale uhájili jsme to obětavostí a týmovým výkonem. Je úplně jedno, jak to skončilo. Jestli o gól, o dva nebo jinak. Hraje se na vítězství. Moc jsme si přáli vrátit sérii ještě do Pardubic a za to jsme rádi,“ dodal Radim Rulík.

Extraliga – 6. semifinále play-off (středa 12. 4. 2023):

HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 44. Smith (Hudáček, Marinčin), 50. Hudáček (Čukste), 54. Nestrašil (Marcinko, M. Růžička) – 4. Vála (R. Kousal, Zohorna), 5. Rákos (Čerešňák, Říčka), 14. Vondráček (Košťálek, Paulovič), 39. Zohorna (R. Kousal), 59. Radil (R. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Ondráček, Rampír. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:3.

Třinec: Kacetl (21. Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Nestrašil – Daňo, Voženílek, Hudáček – Hrňa, Dravecký, Svačina. Trenér: Moták.

Pardubice: Will – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála, Hrádek – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna, R. Kousal – Vondráček, Poulíček, A. Musil – Paulovič, Rákos, Říčka. Trenér: Rulík.