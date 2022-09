David Hekele, Vítkovice Ridera – 6. místo

Po řadě let se s Vítkovicemi počítá jako s mužstvem, které by mělo promlouvat do bojů v horní polovině tabulky. Trenérskému štábu v čele se srdcařem Milošem Holaněm se sice kádr značně proměnil, ale díky investicím nad rámec rozpočtu udržel střelce Robertse Bukartse, a přivedl amerického kanonýra Petera Muellera z Komety. Obranu vyztužil zkušený Juraj Mikuš, který by měl nahradit Romana Poláka, jež ukončil kariéru. To je jediné velké minus Vítkovic, které vyhlásily cíl v podobě účasti v semifinále play-off. Předkolo je pro Ostravany povinnost, měli by se ale rvát i o přímý postup do čtvrtfinále.