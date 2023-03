/FOTOGALERIE/ Velké zklamání zavládlo v kabině hokejistů AZ Havířov po nedělním 3. čtvrtfinálovém utkání play-off na ledě Vyškova. Slezané tam padli 2:4, celou sérii prohráli 0:3 na zápasy a sezona pro ně předčasně skončila. „Byla to vyrovnaná série, bohužel jsme v ní nedokázali ani jednou vyhrát. Vyřazení nás všechny mrzí,“ řekl smutný trenér Havířova Jiří Raszka.

AZ Havířov - Hokej Vyškov (II. liga - 2. čtvrtfinále play-off, 24. 3. 2023). V popředí trenér Havířova Jiří Raszka. | Foto: AZ Havířov

„Nikdy jsem se nevyjadřoval k rozhodčím, teď však tu potřebu cítím. Chyby tam byly z jejich strany v každém zápase. Na jednu stranu něco písknou, pak nám to nepísknou. I to mohl být jeden z důvodů, ale určitě bych neřekl, že to rozhodlo ten třetí zápas. Oslabení třeba v ideálním případě ubráníte všechna, ale stojí vás to síly,“ vykládal kouč AZetu.

„Třetí třetinu jsme nezačali dobře, dostali jsme hned dva góly, a když chceme jít do nějakého tlaku, tak uděláme neskutečně hloupý faul, který nás pošle na pět minut do oslabení, místo toho, abychom měli tlak a ten gól přišel dříve,“ narážel Raszka na vyloučení Kratochvila do konce zápasu. „Když jsme chtěli hrát aktivně, tak jsme se museli bránit,“ litoval Raszka.

„Vyškov má kvalitní tým a kvalitní útočníky a nepustili nás k nějakému brejku. Dali jsme gól na 2:4, ale v rozhodující fázi zase faul, který nejprve vůbec není, pak se poradí zase rozhodčí a najednou je. V jiném případě zase vše řeší, shodnou se na jasném faulu, jde se vhazovat buly a najednou ten faul odvolají… Nevím, jak to mají nastavené,“ kroutil hlavou Raszka.

„Kvalita rozhodčích tady v té lize je šílená, ale to je vedlejší. Ten třetí zápas se lámal ve druhé třetině. Vždy jsme tam ztratili mnoho sil a místo toho, abychom měli nějaký tlak a udeřili, jsme se museli bránit. A bohužel to nevyšlo. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům za skvělou podporu jak doma, tak při venkovních zápasech,“ dodal Jiří Raszka.