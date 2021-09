„Byli jsme svědci galakoncertu Slavie. Přijeli jsme se do Prahy podívat, jak se hraje hokej,“ řekl na úvod trenér Havířova Jiří Režnar.

Hrůzostrašně vstoupili do nové prvoligové sezony hokejisté Havířova, kteří v sobotním utkání 1. kola schytali na ledě Slavie debakl 4:10! Pražané brzy prohrávali po trefě Bambuly, ještě do konce první třetiny ale čtyřikrát udeřili a bylo hotovo.

