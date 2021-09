„Vítězství má pro nás obrovskou cenu a věřím, že se tým chytne. A to jak herně, tak taky psychicky. Že se prostě vrátíme tam, kam Havířov patří,“ dodal Pavel Zdráhal, který už vyhlíží středeční domácí duel 4. kola s Prostějovem.

„Nezačali jsme nejlépe a brzy prohrávali 0:2. Nevzdali jsme se ale a ještě to konce první třetiny snížili. Ve třetí jsme velmi disciplinovaným a morálním výkonem vyrovnali. V prodloužení jsme přežili oslabení a dali vítězný gól,“ hlásil Zdráhal.

/FOTOGALERIE/ Hokejisté Havířova si připsali premiérové vítězství v nové sezoně druhé nejvyšší soutěže. Svěřenci kouče Jiřího Režnara urvali dva body v sobotním duelu 3. kola na ledě Sokolova, kde vyhráli 3:2 v prodloužení. V čase 64:22 rozhodl Dostálek. Po porážkách 0:4 s Třebíčí a 4:10 na Slavii je to pro AZ vzpruha.

