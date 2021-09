„Normálně si na rozhodčí nestěžuji, ale když jsme chtěli střídat, byla posunutá branka, akorát soupeřem a my jsme dostali gól na 3:3. Vzápětí přišla nešťastná teč a už jsme nezareagovali,“ litoval Jiří Režnar.

„První třetinu jsme fungovali jednoduchým hokejem, nechtěli jsme nic vymýšlet. Deset minut před koncem jsme dali na 3:2 a vypadalo to nadějně,“ pokračoval Režnar.

„Hokej je hra chyb a ty soupeř potrestal. Prostějov má velké hráče s tahem do brány. Našim klukům ale nemám až tak co vytknout,“ začal hodnotit duel kouč Havířova Jiří Režnar.

