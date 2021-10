„Stejně jako v minulém domácím utkání jsme i tentokrát vstoupili do zápasu aktivně, akorát bez gólu. V druhé třetině už to nebylo tak dobré, přesto jsme vedli 1:0. Potom ale bohužel přišel smolný vyrovnávací gól,“ hlásil Pavel Zdráhal, manažer Havířova.

„Ve třetí třetině jsme po chybě dostali další branku, naštěstí se nám povedlo z přesilovky vyrovnat. V závěru jsme pak nevyužili obrovský tlak a šlo se do prodloužení,“ vykládal Zdráhal.

„Tam jsme chtěli druhý bod. Ovšem jejich hráč projel celé hřiště, nevím co k tomu říct. Možná snad hráči, co byli na ledě, by k tomu mohli říct víc,“ kroutil hlavou Pavel Zdráhal.

9. kolo první hokejové ligy (sobota 9. 10. 2021):

Havířov – Kolín 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Š. Kratochvil (M. Hrubec), 56. Paś (Hudeček, Valenta) – 32. David Šafránek (Z. Král, Jankovský), 54. Štohanzl (Zumr, Matyáš Svoboda), 61. Z. Král. Rozhodčí: Cabák, Vrba – Hanzlík, Gančarčík. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 761.

AZ Havířov: Štipčák – F. Kočí, Korím, M. Hlaváč, Chroboček, Mrowiec, Valenta, – Severa, Pechanec, L. Bednář – Dostálek, Hudeček, J. Doktor – M. Hrubec, Paś, Š. Kratochvil – Stuchlík, Maruna, Mrva. Trenér: Režnar.