Důvod nezdaru je ale nasnadě. AZ zapomněl dávat branky. V posledních dvou duelech vstřelil jedinou. Zaznamenal ji ve 23. minutě Filip Seman, který vyrovnával souboj se Severočechy na 1:1. Už předtím v první třetině se trefil ústecký Tlačil.

Když se pak zdálo, že duel půjde do prodloužení, rozhodl 38 vteřin před koncem Severa. Domácím nebyla nic platná ani střelecká převaha 32:24.

Ohlasy trenérů

Jiří Režnar (Havířov): „Neuhráli jsme body, které jsme si říkali, že musíme uhrát. Bohužel, když dáte jednu branku ve dvou utkáních, tak nemůžete pomýšlet na výhru ani ve fotbale. Máme střeleckou potenci, máme hodně šancí, ale nemůžeme to přetavit v gól.“

Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem): „Byl to kvalitní zápas z obou stran. Myslím si, že tempo zápasu jsme chvíli udávali my a potom soupeř. Domácí byli papírově silnější a měli více šancí. Dneska jsme si bojovností, vůlí po vítězství a byli jsme i hladovější, dosáhli na body. Potvrdilo se pravidlo nedáš, dostaneš. Havířov měl vyloženou šanci mezi kruhy a nedal gól. My jsme pak z jedná náhodné střely dali gól. Můžeme klukům poděkovat.“

AZ Havířov – Slovan Ústí n. L. 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. F. Seman (R. Szturc, Chroboček) – 15. Tlačil (Grim, Furch), 60. Severa (Matějček, Trávníček). Rozhodčí: Kašík, Sudoma – Měkýš, Konvička. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Havířov: Groh – Bořuta, Kočí, Mrowiec, Kachyňa, L. Rutar, Chroboček – Adamský, F. Seman, R. Szturc – Procházka, Maruna, Bednář – Mrva, Doktor, Rašner – Petriska, Horváth, Mastič. Trenér: Režnar.