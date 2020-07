Trenér mužstva Jiří Režnar se jen modlí, aby přípravu týmu nezkomplikoval koronavirus. „Na papíře to máme, volili jsme takovou skladbu soupeřů, aby nás dokonale prověřili a můžeme být spokojeni. Máme tam českou i slovenskou extraligu, prvoligové týmy. Znojmo neberu jako druholigový mančaft, to je jasně prvoligový tým. Takže jsme spokojeni, akorát máme obavy, že během dvou dnů může být všechno jinak podle toho, jaká opatření proti covidu se zrovna vyhlásí,“ uvažuje správným směrem Režnar.

Obavy z další vlny nákazy jsou na místě, sportovcům by řádně zasáhla do života. „Musí se to udělat tak, aby to nenarušovalo regulérnost soutěží, jinak si to nedokážu představit. Jestli bude muset být během sezony v karanténě celý tým kvůli jednomu hráči, to by se pak nedohrálo nic,“ uznává Režnar.

Zatím ani v Havířově neví, jaký manuál vydá vedení českého hokeje, jestli hráči budou chodit na testy, jak často a podobně. A rozhodnout se jít na testy dobrovolně, to by zasahovalo do finančních možností asi všech prvoligových klubů. „Jestli test stojí kolem tří tisíc, tak na jedno testování jde čtyřicet lidí, i s vedením klubu. Kdyby to tak bylo před každým zápasem, tak někdy v listopadu bychom zkrachovali,“ dodal výstižně Režnar.

Jeho tým se sejde na ledě tento týden. „Snad nás nepotká něco podobného jako Slavii, Litvínov nebo nově Budějky. Kluci se sjíždějí z celé republiky, nikdo neví, kdo si co přinese. Sám jsem zvědav na to, jak na tom budeme my,“ dodává.

Zdroj: Michal Polák

Spolupráce s Budějovicemi

Když se zaměříme čistě jen na sportovní stránku, s příchodem extraligových borců Martina Adamského a Romana Szturce je Režnar navýsost spokojen. „Oba kluci mají nepřeberně zkušeností, jsou to rozdíloví hráči a kvůli tomu jsou i tady, to je jasné. Měli by doplnit hráče jako Tonda Bořuta nebo Filip Seman. Beků máme celkem dost, ale možná do ofenzivy se ještě něco vymyslí. Jsou tady kluci na try outy, po čtrnácti dnech se rozhodneme, jestli by mohl někdo z nich u nás zůstat,“ přibližuje havířovský trenér.

V prvním zápase přípravy přivítají Havířovští ve čtvrtek 6. srpna Šumperk, který je jedním z nováčků I. ligy. Hned 11. srpna natrefí AZ na znojemské Orly, kteří se po letech hraní v mezinárodní EBEL lize vracejí do českého hokejového prostředí. To bude patrně tahák pro fanoušky. „Vyzkoušíme hráče, dáme je do jednotlivých řad. Jsem rád, že se povedlo domluvit spolupráci s Českými Budějovicemi, které by u nás během sezony měly obehrávat své hráče,“ pochvaluje si závěrem Jiří Režnar.

Rozpis přípravných zápasů

6. 8. 2020 AZ Heimstaden Havířov – Draci Šumperk

11. 8. 2020 AZ Heimstaden Havířov – Orli Znojmo

13. 8. 2020 Unia Oswiecim – AZ Heimstaden Havířov

18. 8. 2020 Orli Znojmo – AZ Heimstaden Havířov

20. 8. 2020 AZ Heimstaden Havířov – Dukla Trenčín

25. 8. 2020 Dukla Trenčín – AZ Heimstaden Havířov

1. 9. 2020 AZ Heimstaden Havířov – HC Vítkovice Ridera

3. 9. 2020 AZ Heimstaden Havířov – Unia Oswiecim