„Šílenost. To je skoro jako letní příprava, akorát, že v ní jdete po dvou týdnech už na led. Tady jsme museli pořád čekat, hrát jen mezi sebou a soupeř nám citelně scházel,“ uznal trenér havířovského mužstva Jiří Režnar.

Jeho tým bral znovuzahájení soutěže jako nový start a ne jako pokračování rozběhnuté sezony. „Kdyby bylo na mě, začínal bych od nuly. Vím, že týmy, které už si nahrály nějaké body, by asi brblaly, ale tohle je začátek po tak dlouhé pauze a navíc se během pauzy změnil formát soutěže,“ upozornil Režnar na fakt, že hrát se bude už jen dvoukolově.

Navíc týmy stojí na startovní čáře s rozdílnými počty zápasů. „Někdo má deset zápasů, někdo dva. Teď budou některé týmy jen čekat na dohrávky soupeřů, zatímco jiné budou mít honičku, aby stihly všechno dohrát. Mělo se začít zase od začátku,“ zopakoval Režnar.

V pauze jezdil AZ trénovat do polského Jastrzebie, takže z herního rytmu nevypadl. „Když jsme si odbyli karanténu, do které jsme koncem září spadli, trénovali kluci individuálně, měli kondiční cvičení. Když to situace dovolila, byli jsme na ledě, ale stejně to dneska nebylo půl zápasu vidět. Bylo to takové rozlítané,“ nebyl Režnar spokojen s průběhem první půlky sobotního mače.

Až v té druhé se hráči zklidnili a začali předvádět to, na co jsou zvyklí. „Od třetí třetiny už to vypadalo velmi dobře. Škoda, že jsme v posledních sekundách normální hrací doby nerozhodli o výhře, ale vzhledem k průběhu zápasu je výhra Jihlavy asi zasloužená,“ uznal férově Režnar.

Dukla měla v zápase více střeleckých pokusů i šancí, AZ ale také zlobil a Kotala v poslední minutě v jasné tutovce mohl převážit misky vah na stranu Havířova. Nestalo se a v prodloužení domácí rozhodli při přesilovce. Pro hosty dvojnásobná škoda, že minutu před koncem musel z ledu vynikající gólman Stezka, který se v prodloužení zranil a zbytek zápasu šel dochytat promrzlý Daňa. Než se stačil rozkoukat, inkasoval.

„Ale i tak bod bereme, hlavně, že se už hraje. Sice bez diváků, ale díky i za to,“ shrnul pocity asi všech hokejistů v první lize trenér Režnar.

Dukla Jihlava – AZ Havířov 2:1 p (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 31. Čachotský (Mareš), 64. D. Krenželok (Fronk, Pekr) – 40. Kachyňa (Rašner, Maruna). Rozhodčí: Kostourek, Micka – Beneš, Kotlík. Vyloučení: 3:6, navíc Bořuta 10 min. OT. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Havířov: Stezka (64. Daňa) – Mrowiec, Bořuta, Rašner, Chroboček, Kachyňa, L. Rutar, Kočí – L. Bednář, Rudovský, Adamský – R. Szturc, Maruna, Kotala – Doktor (A), F. Seman, O. Procházka – Fridrich, Mrva, D. Sklenář. Trenér: Režnar.