Oba celky vsadily na útok a diváci viděli rychlý živý hokej s šancemi a střety hráčů na obou stranách. AZ o své výhře rozhodl ve druhé třetině, kdy ubránil přesilovky Prostějova a sám dvakrát udeřil. V polovině střetnutí proměnil trestné střílení Jakub Kotala, který se vrátil na střídavé starty z extraligové Mladé Boleslavi. Byl to zároveň vítězný gól, protože Jestřábi se už střelecky neprosadili.

Přičinil se o to svým výkonem i Aleš Stezka mezi havířovskými tyčemi.

„V první třetině byli domácí lepší, ale ve druhé jsme neproměnili spoustu šancí, které jsme proměnit měli. O tom byl pak celý výsledek,“ smutnil trenér Prostějova Jiří Šejba.

Havířov hrál ale výborně a tři body si zasloužil. „Stejně jako proti Sokolovu se hra přelévala z jedné strany na druhou, akorát tam jsme neměli na naší straně to potřebné štěstíčko a góly nedali,“ porovnával trenér AZetu Jiří Režnar oba domácí duely.

Diváci si jinak užívali výborné partie, mladí hráči nahrazovali chybějící zkušenosti nasazením a rychlostí. „Zápas to byl výborný, mělo to spád,“ souhlasil Režnar. Jiří Šejba se přidal: „Měl to vysoké tempo, hrálo se nahoru dolů. Nikdo se nezasunul moc do obrany. Musím říct, že Havířov ukázal svou kvalitu.“

Na straně Havířova byli čtyři různí střelci. „Produktivita se zatím dělí mezi všechny pětky, to je dobré,“ uznal Režnar, jehož tým čeká ve středu zkouška odolnosti na kladenském ledě.

AZ Havířov – Jestřábi Prostějov 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Cihlář (Doktor), 30. z tr. stř. Kotala, 33. Doktor (Cihlář), 59. Rašner (Chroboček) – 12. Chlán (Sova, Žálčík). Rozhodčí: Cabák, Pilný – Bartek, Bohuněk. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Diváci: 869.

Havířov: Stezka – L. Rutar, Kachyňa, Lytvynov, Rašner, Ševěček, Chroboček – O. Procházka, F. Seman, Kotala – Mrva, L. Bednář, Adamský – D. Sklenář, Cihlář, Doktor – Petriska, Maruna, Fridrich. Trenér: Režnar.