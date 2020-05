Poprvé se sešli v pondělí 11. května. „Do té doby měli hráči individuální program doma, takže běhání, posilovna. U kolektivních sportů je ale důležitý společný a kontaktní trénink. Ten zatím schází, ale brzy se do něj snad budeme moci opřít i my,“ zadoufal hlavní trenér mužstva Jiří Režnar.

Ten během pauzy přišel o několik hráčů sestavy, když z kádru odešli Jakub Kotala do Mladé Boleslavi, Jan Bambula do Olomouce, Jakub Matai do Francie, gólman Jiří Matoušek do Poruby a skončili rovněž Ľubomír Malina a Dominik Pawliczek.

Stávajícímu kádru se mohl představit i nový sportovní manažer Pavel Zdráhal, který bude plnit i roli asistenta Jiřímu Režnarovi. „Některé hráče znám ještě z doby, kdy jsem sám hrál, některé ze svého loňského působení v Opavě, kdy k nám chodili na hostování. Myslím, že tak jak jsem je viděl při testech, chuť trénovat mají a věřím, že to zúročíme. Do přípravy nastoupili všichni členové kádru až na Lukáše Bednáře, který je v rekonvalescenci po chirurgickém zákroku a do přípravy se zapojí zhruba za měsíc,“ objasnil.

Hráči vyběhli do útrob haly pod vedením kondičního trenéra Pavla Horyla a testovali vytrvalost a sílu. „Ty úvodní dny jsou takové seznamovací a kontrolní. Hráči budou rozděleni podle aktuální výkonnosti do skupinek a budou trénovat spolu. Počítáme, že suchá příprava pojede až do 19. července a bude se trénovat pětkrát týdně. Pak bude týden dovolená a 27. července plánujeme jít na led,“ přiblížil Jiří Režnar.

Kádr Havířova:

Brankáři: Aleš Stezka, Marek Štipčák, Matyáš Daňa

Obránci: David Chroboček, Tomáš Dajčar, Jaroslav Mrowiec, Martin Nepokoj, Ludvík Rutar, Vojtěch Ševěček

Útočníci: Ondřej Procházka, Filip Seman, Lukáš Bednář, Radek Veselý, Jakub Doktor, Jan Maruna, Dominik Cihlář, Jozef Danielčák, Jan Dvořák

Tomáš Vlček