Zatímco v Ostravě a Třinci bojovali o medaile hokejoví junioři, v Bratislavě se uskutečnil světový šampionát juniorek.

Patricie Škorpíková startovala na šampionátu juniorek podruhé. | Foto: Tadeáš Bednarz

České hráčky do 18 let na něm ve čtvrtfinále nestačily na Finky a v boji o šesté místo podlehly bez tří opor základní sestavy 0:1 i Švédkám. „Nebyl to úspěch, ale ani neúspěch. Páté místo by sice bylo lepší než to šesté, ale i tak si myslím, že to není špatné,“ uvedla sedmnáctiletá hokejistka Patricie Škorpíková z Karviné, která na turnaji startovala společně s další karvinskou hráčkou Eliškou Vaněčkovou.