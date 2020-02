Prvními hráči místního hokejového týmu byli fotbalisté, a tak hokej v Orlové sloužil spíše jako doplňkový sport v zimním období. Kluziště z „Olšin“ se tehdy přeneslo na fotbalové hřiště, uprostřed se vybudovala jílová hráz, napustila se voda a čekalo se na mráz. Na polovině plochy se stavělo hokejové hřiště s třiceticentimetrovými vysokými mantinely z fošen, které byly vyztuženy prkny a podpírány dřevěnými klíny.

Až do roku 1985 místní klub střídavě fungoval pod záštitou SK Orlová a TJ Slovan Orlová. Od sezony 1985/86 až do konce roku 1992 hrál jako TJ Důl Doubrava Orlová, ten se však na začátku roku 1993 osamostatnil a na valné hromadě vznikl nový hokejový klub – HC Orlová.

Orlovský hokej pamatuje slavné i méně úspěšné časy. Není to tak dávno, co se v orlovském dresu proháněl třeba olympijský šampion z Nagana David Moravec, fanoušci však s nostalgií vzpomínají ještě na dřívější časy, kdy býval orlovský zimní stadion pravidelně plný. A místní příznivci se vzpomínkami vrací také o řadu let dříve.

Okolo mantinelů stálo 1200 fanoušků

Jedním z pamětníků úspěšných časů orlovského hokeje je Ladislav Vicherek. „Začínal jsem tady v roce 1963. Hráli jsme oblastní přebor proti Doubravě, Pudlovu, Rychvaldu, Horní Suché či Kovoně Karviná,“ vzpomíná. „Následně jsme postoupili do krajského přeboru. Tam se nám sice na začátku moc nedařilo, ale potom přišli kluci z Havířova, například Harry Valerián, a najednou se to dostalo na jinou úroveň,“ dodal.

Společně s Valeriánem z Havířova dorazili i další hráči. A taky fanoušci, kteří rázem začali podporovat Orlovou. „Tehdy se ještě hrálo venku, stálo se za mantinely, bylo tady ale pravidelně 800 až 1200 diváků,“ řekl dnes třiasedmdesátiletý Vicherek, který hrál za Orlovou patnáct let.

Tenkrát se hrálo za pivo a za párek, okolo mantinelů byl cítit čaj s rumem a lidé pomáhali odmést stadion od sněhu. „Hráli jsme srdíčkem, lidé nás poznávali a stále na to vzpomínají,“ dodal pamětník Vicherek, který během hokeje pracoval na Dole Fučík. „U hokeje jsem však nezůstal. Převzal jsem oddíl kulturistiky, u které jsem už téměř čtyřicet let. V Orlové jsem udělal 35 soutěží,“ prozradil, čemu se už řadu let věnuje.

Pořád Slovan!

Hokej za Vicherkových časů v Orlové skutečně táhl. Zvláštní náboj měly zápasy s Bílovcem, Uničovem nebo Porubou. „Bylo to vážně výborné. I proto se nyní chceme sejít, udělat si nějaké pohoštění a zavzpomínat,“ plánuje Vicherek společné setkání bývalých hráčů.

Orlovský hokej poté zažil i další úspěšné éry, zejména vydařená byla ta, která je spojena se jmény jako Jurečka, bratři Balajkové, Šebek či Dvořák. Ještě loni byli orlovští muži druholigoví, v současné době ale opět působí až v krajském přeboru. „Přál bych jim, aby přilákali více diváků, musí ale začít hrát lépe, dnes je to navíc všechno o penězích. Já už na ně sice nechodím, ale pořád jim držím pěsti,“ říká Vicherek a dodává: „I když už jsou to teď Orli, pro mě je to pořád Slovan.“