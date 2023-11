/FOTOGALERIE/ Hokejisté Havířova porazili v sobotním utkání 18. kola II. ligy před tisícovkou diváků Havlíčkův Brod 5:0 a jsou jasnými lídry soutěže.

Hokejisté Havířova porazili Havlíčkův Brod 5:0 a doma zůstávají stoprocentní. Na vlastním ledě zapsali jubilejní desáté vítězství. | Foto: AZ Havířov

Před druhým Vyškovem má Havířov náskok patnácti bodů. Hattrickem se ve víkendovém duelu blýskl útočník Tomáš Franek, premiérové čisté konto na domácím ledě v sezoně vychytal AZetu bezchybný gólman Martin Šindelka. Před vlastním publikem je Havířov nadále stoprocentní, v sobotu zapsal jubilejní desáté vítězství.

„Hodně důležitá byla naše zodpovědná hra dozadu, podali jsme celkově velmi dobrý výkon, řekl bych dokonce hodný play-off. Soupeře jsme příliš nepouštěli do šancí ani k dorážkám. A když už ano, tak nás v těžkých chvílích podržel Martin (Šindelka). Ty tři body jsou z velké části jeho zásluhou,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

Hokejisté Havířova porazili Havlíčkův Brod 5:0 a doma zůstávají stoprocentní. Na vlastním ledě zapsali jubilejní desáté vítězství. Tisícovka fanoušků byla spokojena.Zdroj: AZ Havířov

„Havířov se víc tlačil do útoku, taky proto, že hrál doma, ale my jsme dobře bránili. Byla chyba, že jsme minutu a půl před koncem první třetiny dostali branku a s první sirénou jsme si nechali dát hloupý druhý gól, když jsme propadli v útočném pásmu a domácí to potrestali,“ vykládal trenér Havlíčkova Brodu Aleš Kraučuk.

„V kabině jsme si k tomu něco řekli, v dalším průběhu zápasu jsme si vytvořili i nějaké šance, trefili jsme dokonce tyčku. Bohužel se zakončením se teď pereme, štěstí nám nepřeje a neproměňujeme ani ty nejvyloženější šance. Když domácí zvýšili ve třetí třetině na 3:0, byl už zápas rozhodnutý,“ uzavřel kouč mužstva z Vysočiny Aleš Kraučuk.

18. kolo II. ligy (sobota 25. 11. 2023):

AZ Havířov – Havlíčkův Brod 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 19. Kratochvil (Spratek, Middleton), 20. Franek (Klimša, Ščurek), 45. Apolenář (Ćmiel, Ščurek), 51. Franek (Klimša, J. Křivohlávek), 54. Franek (J. Křivohlávek, Klimša). Rozhodčí: Kapitanov – Konvička, Klimek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 962.

AZ Havířov: Šindelka – Kunc, Vosátko, Valenta, Ševčík, Ščurek, Ficek, Havlík – Klimša, J. Křivohlávek, Franek – Kratochvil, Spratek, Middleton – Apolenář, Ćmiel, Mrva – Tvrdý, Pavlík, Pawliczek. Trenér: Raszka.