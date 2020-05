Zaujal totiž stavitele nově tvořeného olomouckého týmu Jana Tomajka a Zdeňka Motáka, kteří po odchodech zkušených borců Zbyňka Irgla, Pavla Musila a hlavně Jana Jaroměřského začleňují do kádru čerstvou omladinu.

„S tím se musíme smířit, protože nejsme klub, který může udržet hráče a závodit ekonomicky s Třincem nebo Plzní. Přichází k nám nově Tomáš Gřeš (mimochodem rovněž někdejší forvard Havířova – pozn. red.), Jakub Navrátil a Honza Bambula. Věříme, že všichni tři mladíci se u nás prosadí,“ prohlásil Tomajko, který je zároveň jednatelem hanáckého klubu.

Jan Bambula už olomoucké prostředí zná, neboť v minulé sezoně v Olomouci v rámci střídavých startů naskočil do pěti extraligových duelů, v nichž obstál.

Bambula patřil k tahounům mládežnických celků havířovského AZetu, stabilně hrál také v reprezentaci a jen vinou zranění vypadl ze sestavy z posledního juniorského šampionátu, který probíhal v Ostravě a Třinci. V uplynulé sezoně, která Havířovu nadmíru vyšla, zapsal ve 42 zápasech jako stále začínající mladík solidních 19 bodů (7+12).

„Z nabídky od Olomouce jsem nadšený. Už před letošní sezonou jsme šli s Dominikem Pawliczkem do Olomouce na jeden zápas, ve kterém jsme zaujali. V průběhu sezony byla v Olomouci marodka a A-tým si mě pak stáhl, takže jsem odehrál v jejich dresu jeden zápas. Byli spokojeni a chtěli, abych nastoupil i do dalších utkání. Po sezoně pak přišla z Olomouce nabídka a já neváhal podepsat smlouvu. Extraliga se neodmítá,“ vysvětlil transparentní důvody Jan Bambula.

Na Hanou se těší. „V Olomouci je to super. Extraligová atmosféra je přece jenom jinačí. Na domácích zápasy běžně chodí i pět tisíc fanoušků, což už tady v Havířově moc neznám, protože přestávali chodit, i když se nám dařilo, což nechápu. Ke spoluhráčům v Olomouci mohu říct, že jsou super. Je tam stejná parta jako v Havířově,“ těší se na nové výzvy.

A jaké si dává cíle? „Samozřejmě se chci v extralize udržet. Kdybych byl málo vytížený, nebo v Olomouci nezůstal, tak první věc, která mě napadne, bude ta, že se chci vrátit zpět do Havířova a zahrát si první ligu, ale budu dělat vše pro to, abych se v Olomouci prosadil,“ uvědomuje si velkou šanci mladý hráč.

AZ bude dál sledovat. „Určitě, budu kamarádům fandit, stejně jako bych za ně nastupoval. Od prvního zápasu budu sledovat veškeré výsledky a dění okolo klubu,“ ujistil.

A co by na závěr vzkázal havířovským fanouškům? „Aby nepřestali na havířovský hokej chodit, protože si myslím, že náš hokej je lepší a lepší oproti minulým sezonám. Občas se některý zápas nepovede, ale to je prostě hokej. Myslím si, že jinak je hokej v Havířově na velmi kvalitní úrovni a mrzí mě, že i přesto fanoušci přestávali chodit,“ poukázal na problém, který během sezony několikrát zmiňoval i trenér Havířova Jiří Režnar.

Jan Kudělka