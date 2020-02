„Je to jenom číslo. Na šedesátku se snad člověk ani těšit nemůže,“ pousmál se zkušený trenér. „Člověk se těší, až mu bude patnáct a dostane občanku a pak, až mu bude osmnáct, že ho pustí do kina,“ dodal s úsměvem na tváři.

Režnar, který v současné době vede havířovský tým vstříc postupu do play off Chance ligy, dříve býval i aktivním hráčem. Převážnou část kariéry strávil v Opavě, kde později i trénoval. Prošel taky několika dalšími domácími kluby a vedl rovněž polské Jastrzebie, se kterým získal polský pohár. „Na to vzpomínám hodně rád. Stejně jako na působení v Jihlavě,“ říká Režnar, jenž velkého úspěchu dosáhl i ve Znojmě, které dovedl do finále EBEL ligy.

V Havířově už dříve působil a na lavičku AZetu se vrátil znovu v sezoně 2017/18. Loni havířovští hráči ve čtvrtfinále zatápěli Českým Budějovicím a také letos mladý Režnarův tým překvapuje. „Náš věkový průměr je okolo 22,8 let, a když nehraje Filip Seman a Honza Maruna, tak je to na hranici starší juniorky,“ řekl trenér AZetu.

Plánuje oslavu

Teď se Režnar koncentruje výhradně na hokej, své jubileum ale plánuje oslavit. „Mám půlku rodiny v Jihlavě, odkud je má manželka. Po sezoně všichni přijedou a společně to oslavíme,“ říká trenér, který své řemeslo uzavřít ještě zdaleka rozhodně nehodlá.

„Budu trénovat, dokud mě netrefí šlak,“ směje se. „Pokud by mě to nenaplňovalo, tak bych to už dávno nedělal. Jenže to mám v srdci a mám to rád,“ říká spokojeně.