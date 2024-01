/VIDEO V ČLÁNKU/ Vedení hokejového Havířova potrestalo kapitána juniorů Jana Valoucha za ošklivý faul holí do hlavy soupeře v nedělním utkání ve Vsetíně vyřazením z týmu. Na sociálních sítích se začali lidé k celému incidentu okamžitě vyjadřovat. A hříšníka, jenž vyfasoval za brutální sekeru od disciplinárky stopku na 20 zápasů, rozhodně nešetřili.

Nedělní zápas ligy juniorů Vsetín - Havířov a ošklivý faul kapitána AZetu. | Foto: czechicehockey.tv

„Došlo k nepřiměřenému a nebezpečnému nesportovnímu chování ze strany jednoho z hráčů našeho juniorského týmu vůči hráči soupeře. AZ Havířov s podobnými zákroky, které jsou daleko za hranicí sportovního chování, zásadně nesouhlasí a tato politováníhodná událost se rozhodně neshoduje s dlouhodobou koncepcí směřování naší hokejové mládeže ani klubu jako takového,“ stojí ve středečním prohlášení AZ Havířov na jejich oficiálních klubových stránkách.

„Mezi oběma hráči došlo po zákroku k telefonickému kontaktu, ze strany hráče AZ Havířov k opakované omluvě a vyjádření lítosti nad touto událostí. Nesportovní chování hráče bylo neprodleně projednáno na úrovni klubu a byl dočasně suspendován mimo tým,“ doplnil AZ Havířov. Faulovaný útočník Vsetína Lukáš Stodůlka naštěstí vyvázl podle informací valašského klubu bez vážného zranění a s mužstvem již trénuje.

VIDEO: Nechutný zákrok! Kapitán Havířova zákeřně udeřil hráče Vsetína

Na sociálních sítích, se ihned začal celý incident řešit. „Opravdový hnus. Azetu fandím od roku 1991, ale tohle jsem ještě neviděl. Je mi úplně jedno, jestli tomu něco předcházelo nebo ne. Pokud si chce někdo vybít zlost, může to udělat férově se shozenými rukavicemi face to face. Toto je absolutně nepřípustné, srabské a odporné. Takovému hráči fandit nikdy nebudu, i kdyby z něj byl další Pastrňák. Vůbec nevím co bych dělal, kdybych byl na stadionu a postižený by byl můj syn,“ napsal do diskuze pod článek na facebooku AZ Havířov Dan Střapáč.

„Je to smutné, že se tohle vůbec stalo. Rodiče od toho smrada by se měli zamyslet co to vychovali,“ sdělil svůj názor uživatel Radek Vesely. „Do hlavy mu nevidíš, nevidíš frustraci z celého utkání, které mohlo probíhat různě. Nechci to nikterak omlouvat samozřejmě, byla to prasárna, nicméně věřím, že toho litovat může, že to byl zkrat a že se už nikdy nebude opakovat. Na druhou stranu, taky toho kluka neznám a nevím, jak se projevoval dříve,“ přišel s názorem Petr Kajzar. „To je všechno sice moc hezký, ale takový hovado už nikdy nemá co na ledě dělat,“ reagoval Dominik Štrba.