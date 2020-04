Ten před časem vyřadil všechny tři kluby z nejvyšší soutěže, v nedohrané sezoně si ale právě AZ zajistil po sportovní stránce postup zpět. Dalo by se tedy předpokládat, že se již nebude ve sporu se svazem angažovat. Prezident havířovského klubu Jaroslav Mrowiec ale situaci vysvětluje.

„To jsou dvě rozdílné věci. My jsme si návrat do nejvyšší soutěže vybojovali sportovní cestou, o což ale letos usilovaly všechny tři kluby. Dostali jsme se do semifinále play off, to se bohužel vinou koronaviru nedohrálo, ale v soutěži jsme zůstali nejlépe postaveným klubem a porazili jsme i Přerov a Vsetín. Druhá věc je to, že spor nás tří se svazem teď leží u soudu a my čekáme. Upřímně – iniciativu ve sporu vyvíjet nemusíme, ale určitě se teď nezachováme tak, že bychom od toho dali ruce pryč jen proto, že jsme postoupili a že už se nás situace netýká. To by nebylo fér a nedělá se to,“ ujistil Mrowiec.

Havířov tak dál zůstává po boku vsetínského a přerovského klubu. „Všechny kroky, které jsme dosud podnikali, byly kroky společné a po vzájemné dohodě všech tří klubů. V tom zůstáváme. Abych pravdu řekl, současná situace teď nenahrává moc sportu. Jsme si vědomi toho, že kluby v republice nyní budou řešit spíš ekonomické souvislosti pandemie koronaviru a věnovat se nyní pokračování sporu se svazem mi přijde jako malichernost. Byl bych velmi rád, kdybychom se společně s představiteli svazu domluvili na ukončení celé záležitosti. Druhou variantou je, že se spor bude táhnout a nikdo neví, jak dlouho,“ naznačil Mrowiec prakticky jen dvě varianty, které jsou ve hře.

Každopádně za kvalitní sezonu v juniorské soutěži poděkoval jak hráčům, tak trenérům a realizačnímu týmu. „Nastavili jsme to letos tak, abychom hráčům vytvořili co nejlepší podmínky pro návrat mezi elitu. Jsem rád, že se to povedlo,“ poděkoval první muž havířovského hokeje za perfektní, byť nedohranou sezonu.