Kanada využila pět přesilovek, Češi ve čtvrtfinále vyzvou Švédsko

Mohli skončit ještě druzí, tomu ale nakonec byli hodně vzdálení. Čeští hokejoví reprezentanti do dvaceti let nezvládli závěrečný zápas skupiny B na mistrovství světa, když podlehli vysoko 2:7 Kanadě, která využila pět přesilových her, a v konečném pořadí nakonec obsadili se ziskem čtyř bodů čtvrté místo.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: Kanada - ČR, 31. prosince 2019 v Ostravě. Na snímku (zleva) Akil Thomas, brankář Česka Malik Nick, Libor Zabransky a Karel Klikorka. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň