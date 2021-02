Čtyřiadvacetiletý odchovanec Havířova se do akce dostal koncem minulého týdne a hned ve svém prvním utkání po delší pauze bodoval, čímž přispěl k bodovému zisku svého Bostonu na ledě Washingtonu. Bruins sice nakonec prohráli 3:4 v prodloužení, sám Pastrňák byl ale rád za návrat.

Vždyť hrál poprvé od 31. srpna, kdy po vyřazení v play off podstoupil v polovině září operaci kyčle. Jeho návrat na led byl pozvolný. „Čekal jsem dlouho a první tréninkový den s kontaktem není zrovna sranda, když vás někdo trefí poprvé po čtyřech měsících… Samozřejmě si na to potřebuju zase trochu přivyknout, ale jsem vážně nadšený,“ uvedl nejlepší střelec posledního ročníku NHL.

Pro Pastrňáka šlo v září o dosud nejzávažnější chirurgický zákrok dosavadního průběhu kariéry. A zatímco je v předsezonní přípravě zvyklý zařazovat oblíbené sporty tenis a fotbal, tentokrát musel vše změnit. Přiznal, že nejtěžší byl pro něho povinný program po dobu prvních dvou měsíců po operaci. Přesto je rád, že se k ní odhodlal.

Za návrat je rád

„Jsem za to rozhodnutí vážně šťastný. Je parádní, když můžete na ledě bruslit zcela bez pocitu jakékoliv bolesti,“ pochvaloval si Pastrňák, jehož problémy limitovaly i během posledního play off při návratu do hry po koronavirové pauze. „Zranění jsou nejhorší součástí života profesionálního sportovce. Je vždy těžké, když musíte jen sledovat vaše kamarády hrát, ale sami na led nemůžete,“ popisoval Pastrňák své pocity.

Svému Bostonu v úvodních pěti zápasech chyběl, tým kouče Bruce Cassidyho ale i tak bodoval. Jen jednou vyšel zcela naprázdno. Na led se havířovský rodák vrátil oproti původním předpokladům téměř o dva týdny dřív.

Hned naskočil do prvního útoku a na ledě strávil dvacet minut, během kterých vyslal na branku Washingtonu pět střel. Nakonec byl u gólu McAvoye na 3:3, po němž se šlo do prodloužení.

Duel na ledě Washingtonu byl pro hráče Bostonu o to pikantnější, že právě do týmu Capitals odešel před sezonou zkušený slovenský obránce Zdeno Chára, dlouholetý kapitán Bostonu.

Pravidelně boduje, zlepšuje se

Zatímco v úvodním duelu si připsal bod za nahrávku, v dalším utkání už to byly body dva a také premiérové dvě branky v novém ročníku NHL. Český útočník jimi nastartoval obrat svého mužstva opět na ledě Washingtonu z 0:3 na 5:3 pro Boston.

Pro držitele Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce minulé sezony to byl skvělý pocit trefit se zase do černého. „Každým dalším tréninkem na ledě je to lepší, hodně mi pomáhají spoluhráči,“ zůstává Pastrňák skromný.

Svého kouče Bruce Cassidyho udivuje. „David mi tedy dal! Říkal jsem mu, že klukům, které zranění vyřadí na takhle dlouho, se podle mojí zkušenosti stává, že trochu vypadnou z rytmu. A on vypadá, že to pro něj není žádný problém. Načasování, střelba, pohyb, jede jako v minulé sezoně,“ kroutil hlavou trenér Bostonu.

Hattrick Philadephii

Nejlepší představení si Pastrňák schoval na svůj poslední zápas ve Philadelphii, kde se na výhře 4:3 v prodloužení podílel čtyřmi body a hattrickem! Znovu dokázal, jak výjimečným hokejistou je.

Vždyť víc českých hattricků stihl ve slavné NHL jen legendární Jaromír Jágr. Na kontě jich má patnáct.

Mimochodem svým devátým hattrickem v kariéře vyrovnal Pastrňák výkon jiné československé legendy Miroslava Fryčera, který se v kraji také výrazně zapsal do srdcí fanoušků, především svým působením v dresu Vítkovic či Karviné.

Pastrňák otevřel skóre duelu už po 12 sekundách, kdy se soupeř ani nestačil rozkoukat. Po obratu Flyers na 3:1 ve třetí třetině pak dvěma trefami do černého v přesilových hrách srovnal a po 31 sekundách nastavení se ještě přihrávkou podílel na vítězné brance Patrice Bergerona, který v utkání zaznamenal rovněž čtyři body. Asistenci si připsal také David Krejčí.

„Je to střelec, který rozhoduje zápasy. Přesně hráč, kterého potřebujeme. Po návratu vypadá plný energie a ukazuje, jak je pro nás důležitý. Jsme rádi, že se vrátil,“ mohl Pastrňáka zase jen chválit trenér Cassidy.

„Rekonvalescence byla dlouhá, nikdy předtím jsem nic takového nezažil, proto jsem se opravdu těšil, až se vrátím. Dnes mi hodně pomohli spoluhráči, myslím, že chemie mezi námi stále funguje,“ pochvaloval si sám Pastrňák.

Jeho návrat na led je skutečně fantastický. Zámořská média už začala spekulovat, zda může v letošní sezoně, která bude zkrácená, zaznamenat 50 branek. Na svých 48 gólů z poslední sezony potřeboval 70 zápasů, ale faktem je, že se každou sezonu zlepšuje.

Kam až to letos dotáhne?