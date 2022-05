„Domluvili jsme s manželkami a dětmi akci, jeli jsme do hotelu na wellness. Letos toho bylo dost,“ dodal s úsměvem Vrána.

Jak jste si užil oslavy minulý čtvrtek, kdy jste měli autogramiádu a také jste navštívili místní železárny?

Myslím, že už toho měli všichni dost, povinností bylo hodně, ale tohle bylo skvělé. Podívali jsme se do Oceláren, kde spousta kluků nikdy nebyla, takže myslím, že je to zážitek a zkušenost. I na podpisovku byla spousta lidí, pěkný den, takže paráda.

Z Vysoké pece na vás pršel zlatý déšť, symbolické, že?

(pousměje se) Jo, jo, ono to tak trochu vypadalo. Zrovna jsme přišli, tak to odšpuntovali. Jak říkám, zážitek. Já tam byl jednou nebo dvakrát, a pokaždé, když tam člověk přijde, kouká s otevřenou pusou.

Co bylo v celé sezoně nejtěžší?

Byly tam momenty, kdy jsme byli zranění, nemocní, takže to bylo dost rozkouskované. Asi série se Spartou byla velice těžká. Ono se to nezdá, je to zase 4:2, ale bylo to složité. I celkově sezona byla dlouhá, a držet se vysoko celou dobu nebylo lehké.

Už se tak držíte tři roky, tak chcete v tom i pokračovat, ne?

Uvidíme. Bude hodně změn. Nový trenér, nějací hráči, hodně kluků odchází, takže to bude jiné a nová zkušenost. Věřím, že i když tu nebude Venca (Varaďa), budeme se snažit udržet standard, na který jsme zvyklí. Nasazení v tréninku i ve hře, abychom měli zase výsledky.

Užíváte si každý takový úspěch, protože už jste starší a může být posledním?

Já to tak beru. Kariéra je dlouhá, ve finále jsem byl hodněkrát, ale nevyšlo to. Já jsem rád, že se zase vyhrálo a člověk nemusí sedět zklamaný na střídačce, nebo vůbec nebýt ve finále. Kariéra není nekonečná a já si užívám každý úspěch.

Dlouhou dobu jste byl věčně druhý.

Je to tak. Než jsem přišel do Třince. Měl jsem na to smůlu. Když se na to podívám zpětně, tak je úspěch být aspoň ve finále. Sezón, kdy jsem byl druhý bylo dost, a je skvělé, když má člověk vůbec možnost bojovat o to zlato.

Byla motivace i to, aby se Václav Varaďa loučil titulem?

Nevím, jestli pro nás hráče, ale věřím, že Venca to titulem chtěl ukončit. Tak jako my. Myslím, že je pěkné, že to tak vyšlo a odchází s vítězstvím a na vrcholu. I pro něj to musí být super.

Jak se vám poslouchá, že vás nyní všichni srovnávají se Vsetínem?

Já už to někde říkal, moc bych to nesrovnával. Samozřejmě v dnešní době vyhrát třikrát po sobě je úžasné a myslím si, že je to něco, co se jen tak nepodaří. Není to jednoduché, protože síly se v lize vyrovnávají. Týmů, které mají výborné, nebo hodně dobré hráče, je hodně. Favoritů na titul je vždy víc. Za éry Vsetína to byl v podstatě nároďák. Bylo tam top, co u nás bylo přítomno. Proto mu byla schopná konkurovat jen Sparta. Teď je to jinak, začíná sezona a nikdo neví, kdo vyhraje. Že jsme to dokázali třikrát po sobě, je úžasné.

Každý mluví o vyrovnané soutěži, ale pak přijde play-off, a většina sérií končí 4:0, nebo 4:1. Čím to je?

Možná výsledkově celkově to skončí 4:0, ale jednotlivé zápasy jsou vyrovnané. Vždyť třeba jeden zápas jsme s Boleslaví urvali až na nájezdy. Nebylo to tak, že bychom někoho přejeli čtyřikrát pět nula. Že jsme měli štěstí a dvě série zvládli na čtyři zápasy, bylo možná dobře, protože jsme ušetřili síly. Možná je to i tím, že máme zkušenosti, a hráli jsme proti týmu, který je nemá. Hráli jsme, co jsme potřebovali. Zároveň ale je nutné i štěstí, aby se zápas o jeden gól naklonil na vaší stranu.

Zlomil finále pátý zápas? I tím jasným výsledkem 7:3?

Myslím si, že byl asi rozhodující. Přijeli jsme domů, pozměnili nějaké věci, řekli jsme si, že zkusíme hru trochu otevřít, zaútočit obránci a Spartu jsme jednoznačně přehráli. To byl asi rozhodující moment. I tím skóre pak v Praze byla Sparta určitě nervóznější, než kdyby to skončilo o gól. Pro nás pak bylo důležité, že jsme v první třetině dvakrát skórovali. Poděkovat musím i našim fanouškům, kteří jsou i po těch úspěších také dál hladoví a hnali nás dál. Jsme hrozně rádi, že se restrikce otevřely a mohli jsme jít do toho společně.

Mluvil jste o motivaci. Nechybí vám do dalších bojů po třech titulech?

Nevěřím tomu, že by se někdo uspokojil. To bychom si mohli říct i po tom prvním. Letos se nám podařilo znovu vyhrát a nevěřím, že někoho omrzí mít úspěch na konci sezóny.

Takže to nezevšední?

Určitě ne. Je tu pořád možnost vyhrávat, i pro kluky, kteří přijdou. I pro mladé kluky je to něco zajímavého, mít kariéru nastartovanou ve dvaadvaceti tím, že vyhrají pohár, je něco neuvěřitelného. Já věřím, že ta motivace od kluků tam bude. Bude to těžké, bude to něco nového, ale věřím tomu, že v tom týmu všichni pracují tak, abychom byli na konci sezóny úspěšní.

Na druhé straně u Václava Varadi by hráč bez motivace dlouho nevydržel.

V šatně by nevydržel nikdo, kdo by nepodával adekvátní výkony, nebo by neseděl charakterově a nedělal to, co se po něm chce.

Možná by to ale chtělo i úspěch v Lize mistrů, souhlasíte?

Samozřejmě Liga mistrů by byla skvělá, ale není to jednoduché, protože začátek je v létě, každý má jinou přípravu, sezónu má jinak dlouhou. Přijdou noví hráči, spousta věcí si musí sednout. Nebude to jednoduché, můžeme chytit kohokoliv. Uděláme všechno pro to, aby se nám dařilo a dostali se co nejdál.

Už jste zmínil, že přichází noví trenéři i hráči. Jak důležitá bude vaše role kapitána?

Tady těch starých zkušených kluků je hodně. Nové to ale bude pro nás pro všechny. Vždy je třeba komunikace, aby si ten tým sedl, zaběhl se v kolejích, které si nový trenér bude přát. Aby i příchozí kluci mezi nás zapadli, hráli jsme a bojovali jeden za druhého.

Jak se těšíte na volno?

Hodně. Mám toho opravdu dost, bylo to náročné, pořád nějaké povinnosti. I když se třeba nepije, tak je toho hodně. Všichni se těšíme, až na chvíli vydechneme, protože nová sezóna už klepe na dveře. Co nejrychleji odpočinout, začít trošičku trénovat a potom vběhnout do letní přípravy.

Už znáte svůj program na následující týdny?

Tento týden mám volnější, příští bych chtěl letět na dovolenou a v podstatě to vychází tak, že se vrátím a začnu trénovat. Do dovolené si dám volno, vezmu malého, užijeme si sluníčko a vrátíme se. Malý musí chodit do školy a já začnu pomalu trénovat.

V době, kdy vy končíte sezónu, tak některé týmy startují letní přípravu. Jaký je to pocit?

Já jsem to párkrát zažil. Člověk má jiný program. Na druhou stranu, pokud je třeba zraněný, tak má větší čas si odpočinout a později začít novou sezónu. Není jednoduché skončit na začátku května a po krátké pauze začít znovu trénovat. Je to fyzicky náročné a čím je člověk starší, tím je to horší. Sezóna je taková jaká je, každý začíná tam, kde skončil.

Začíná mistrovství světa, vypnete úplně od hokeje, nebo se budete dívat?

Nejsem velký fanda sledování hokeje v televizi. Většinou záleží na situaci a příležitosti. Pokud budu doma na Slezské Hartě, zajdu do hospody, protože tam máme hodně fanoušků a s Tomášem Kundrátkem kamarády. To se půjdu podívat. Pokud budu mít čas doma, tak to hodím do televize a podívám se. Že bych to nějak podrobně sledoval, to ne. Vím, že tam jsou kluci, kteří tady byli. Když bude možnost, tak je sledovat a budu jim fandit, aby s novým trenérem a tou energií co mají, aby jim to vyšlo.

Zmínil jste Tomáše Kundrátka. Jak velkou ztrátou bude jeho odchod do Brna?

Velká, to víme všichni. Hráč s jeho zkušenostmi, kvalitou a navíc je to pravák, takových moc u nás není. Je to ztráta, ale on se chce v kariéře posouvat dál. Já to jako jeho kamarád a spoluhráč respektuji. Ztráta to bude velká, ale je to šance pro někoho jiného, aby se posunul a dosáhl jeho kvalit.

Finále v Třinci navštívil David Krejčí. Vy jste kamarádi, v médiích proběhla zpráva, že byste si chtěli spolu zahrát. Je to možné příští sezóny v Třinci?

Já smlouvu mám a David se podle mě ještě rozhoduje. Netuším, jak se rozhodne, jestli ukončí kariéru, nebo bude pokračovat. Nevím, jestli má chuť. U něho hodně rozhoduje rodina, jelikož má ženu Američanku. Pokud se bude chtít vrátit, tak už v tomhle věku bude rodina na předním místě. Nevím, netuším. Řekli jsme si, že si po sezóně dáme pivo a pokecáme. Musím něco zkusit, nebudu sedět a mlčet. Zkusím, ale bude to na něm. Věřím, že se řekne, až bude rozhodnutý pro to správné řešení.

Takže může být příští sezónu útok Krejčí, Vrána, Růžička?

Všechno se může stát. Bylo by to úžasné si s ním zahrát. My jsme to plánovali, ale já měl smlouvu tady v Třinci a nechtěl jsem odcházet od rozdělané práce, když se David vracel z NHL.