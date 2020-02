Jenže to má háček. Po prvním čtvrtfinálovém duelu s Bohumínem totiž karvinští Býci prohrávají 0:1 na zápasy. Úkol vyhrát krajskou ligu tak bude hodně složitý.

Karvinští v poslední třetině základní části střídali prohry s výhrami, zahráli si několik prodloužení. Nevyrovnaná bilance je v tabulce shodila až na šesté místo, dokonce o bod za Krnov. Proto „vyfasovali“ pro čtvrtfinále vyřazovací části bohumínský Bospor, který je, vzhledem k formě posledních týdnů, mírným favoritem série.

A v úvodním utkání to potvrdil. Vyhrál jasně 5:0 a Karvinští jsou tak jen krůček od vyřazení. „V závěru posílili, mají kvalitního gólmana. Věděli jsme, že to bude těžké. Úvodní zápas to ukázal,“ pravil rozmrzele trenér Karviné Petr Bolek.

Loni byla ve vzájemné čtvrtfinálové sérii úspěšnější Karviná a Bolek věřil, že i tentokrát dokáže silného soupeře udolat. „Bude to vyhecované a vyrovnané. Letos proti sobě ale nastoupí úplně jiné týmy než loni. Nám totiž někteří hráči odešli a oni kvalitně posílili,“ řekl trenér Karviné před úvodní bitvou série.

A na jeho slova došlo. Jen s tím rozdílem, že zápas moc vyrovnaný nebyl. Karvinští ale neskládají zbraně. V závěru základní části překvapili třeba výhrou nad Těšínem či udoláním béčka Nového Jičína.

„A také Bohumín jsme už v sezoně dvakrát porazili,“ upozornil Bolek před středečním domácím utkáním. Uznal ale, že jej šesté místo po základní části zklamalo.

„Mysleli jsme, že skončíme lépe, ale bohužel nám to moc nevyšlo. Většina hráčů pracuje a docházka nebyla taková, jakou jsme chtěli, což se promítlo do některých neuspokojivých výsledků,“ poukázal například na porážky od Horního Benešova, Rožnova či béčka Frýdku-Místku.

Play off je však jiná soutěž, jak se říká. „Věřím, že se to doma zlepší, pořád totiž pomýšlíme na ty nejvyšší mety. Finálového snu se ještě nevzdáváme,“ dodal Bolek odhodlaně.

VÝSLEDKY KARVINÉ

Karviná – Bohumín 2:1, Rožnov p. R. – Karviná 5:4 p, Karviná – Orlová 5:4 p, Krnov – Karviná 6:2, Karviná – Nový Jičín B 7:6 sn, Karviná – Studénka 4:6, Horní Benešov – Karviná 6:3, Karviná – Český Těšín 5:3, Frýdek-Místek B – Karviná 5:2