Hrát ve vrchních patrech tabulky a dobrým hokejem opět přilákat na krásný zimní stadion v Karviné početné publikum. To jsou plány nového hokejového klubu HK Baník Karviná, který již v neděli 1. října vyjíždí do nové sezony Krajské ligy mužů. V kvalitně obsazené soutěži hraje HK Baník Karviná první utkání doma, soupeřem bude klub Orli Uničov, začíná se v 15 hodin.

Plakát na úvodní utkání HK Baník Karviná v nové sezoně, říjen 2023. | Foto: se svolením Karviňoci

„Chceme hrát hlavně důrazný kombinační hokej, založený na 100 % plnění trenéry stanovených úkolů jednotlivým hráčům. Spoléháme na to, že celý tým bude táhnout za jeden provaz a to pod taktovkou hlavního trenéra a bývalého reprezentačního obránce Aleše Flašara, který se do Karviné vrátil,“ uvádí pro Deník vedoucí klubu HK Baník Karviná Juraj Chomič.

A úvodní zápas a nástup Karviné do nové sezony? „Diváci by si toto utkání rozhodně neměli nechat uniknout, sportovní kvalita týmu Uničova totiž ukáže, zda jsme se připravovali dostatečně kvalitně. Dobrý rozjezd v soutěži může být také zárukou dalších velmi dobrých budoucích výsledků, ve které doufáme. A také věříme, že dobrý hokej z naší strany přivede diváky, pro které hrajeme především,“ zve na start sezony Juraj Chomič.

Skvěle začala fungovat i spolupráce s klubem ze strany fanoušků karvinského hokeje, které najdete na facebookových stránkách Karviňoci a webových stránkách www.hkbanikkarvina.cz. Tady zájemci zjistí veškeré informace o chystaných zápasech, dění v klubu, fotografie, videa a spousty dalších zajímavostí. Společný cíl Karviňoků a HK Baník Karviná je jasný. Vrátit karvinské diváky do ochozů zimního stadionu, kde si budou užívat a fandit dobrému hokeji karvinského celku.

„Na náš zimní stadión by diváka v nadcházející hokejové sezóně mělo přilákat, vedle velmi dobré hry z naší strany i několik novinek. Z nich bych například uvedl, že karvinský hokejový tým mužů bude hrát pod názvem HK Baník Karviná a barvy Karviné bude odhodlaně hájit v zeleno-bílo-černých barvách doplněných hornickými kladívky. Nové dresy mužů jsou výsledkem oboustranného návrhu našich fanoušků a hráčů našeho klubu,“ pokračuje vedoucí karvinského hokeje a vrací se ještě ke spolupráci s fanoušky.

„Perspektivní spolupráci jsme navázali již v minulé sezóně a významně se projevuje v podpoře našeho hokejového týmu na domácích i venkovních utkáních. Fanoušci nám pomáhají s rozvozem plakátů, obsluhou webových stránek a diváci se můžou těšit na brzkou organizaci soutěží o přestávkách při domácích utkáních,“ řekl dále Juraj Chomič.

V samotné krajské hokejové lize mužů se v aktuální sezoně představí deset týmů. „Svou hokejovou kvalitou si soutěž nezadá ani s úrovní vyšších hokejových soutěží v Česku,“ dodává vedoucí HK Baník Karviná.