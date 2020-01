„Dáváme se dohromady, měli jsme pár zraněných, další hráči mají zase pracovní povinnosti,“ uvedl karvinský kouč Petr Bolek k prostřední části sezony.

I díky tomu dostali v jeho týmu příležitost mladí hráči a ti se osvědčili. „Díry v sestavě jsme lepili juniory. Ale na jednu stranu je to dobře, nezklamali a přesvědčili, že s nimi už příští rok můžeme počítat v prvním týmu,“ dodal Bolek.

Díky tomu byly výsledky Karvinských jako na houpačce, Karvinští třeba zvládli derby proti Českému Těšínu či Orlové, nestačili překvapivě na béčka Frýdku-Místku a Nového Jičína. „No, kluci se zvedají, jejich výkonnost jde nahoru, ale nemá to trvalý charakter. Třeba derby zápasy byly zajímavé a dobré duely, užitečná konfrontace,“ pochvaloval si Bolek.

Karvinským se po zranění vrací do mužstva zkušený bek Kytka, z juniorky se v prvním týmu zabydlel i obránce Plánka. Bolek proto věří, že do play off půjde jeho tým silnější v defenzivě. „Zatím nehrajeme tak, jak bychom si přáli, aby to vypadalo. Ale na druhou stranu – na to, jaký jsme měli kádr, nejsou ty naše výsledky nejhorší,“ dodal kouč Karviné.

VÝSLEDKY KARVINÉ

Bohumín – Karviná 4:3, Karviná – Rožnov p. R. 3:2 p, Orlová – Karviná 3:5, Karviná – Krnov 7:1, Nový Jičín B – Karviná 5:2, Studénka – Karviná 5:3, Karviná – Horní Benešov 6:5 p, Český Těšín – Karviná 3:6, Karviná – Frýdek-Místek B 2:7