Havířovu se v letošní covidem ovlivněné sezoně nedaří úplně podle představ, ale na ledě Kadaně si otevřel doslova střelnici.

O svém triumfu rozhodli hosté v podstatě už během první třetiny, kdy se postupně trefili Szturc, Bednář a Rašner. Slezané pak v gólostroji pokračovali i v dalším průběhu. Když v půlce zápasu vedli 5:0, bylo hotovo. Domácím nakonec povolili pouze dva zásahy.

„Co v Kadani působím, tak bych to označil za nejhorší utkání, co jsme doposud odehráli. Samozřejmě proti nám hrálo velice kvalitní mužstvo, obzvlášť havířovská první lajna je zkušená a silná. Nicméně i přesto bychom takovýto výsledek a hlavně výkon neměli připustit,“ poznamenal domácí trenér Vladimír Jeřábek.

„Nepředvedli jsme skoro nic a neplnili to, co jsme si řekli. Hráli jsme hrozně komplikovaně a složitě, z čehož soupeř těžil. Polovinu branek jsme si v podstatě dali sami. Havířov nás jednoduše předběhl ve všech směrech,“ uznal.

Na havířovské straně zavládla po dlouhé cestě spokojenost. „V této části sezony momentálně nejsme tam, kde bychom chtěli být, a tak jsme tři body už potřebovali. Jeli jsme sem s respektem a zdravým přístupem. Naštěstí nám tam v první třetině napadaly branky. Trochu jsme si to zkomplikovali zbytečnými vyloučeními v prostřední části, kdy se hra rozkouskovala, ale stále jsme drželi dostatečný náskok a navíc ve třetí části přidali další góly. Snad se nám tato střelecká potence přenese i do dalších utkání a my se celkově zvedneme,“ přál by si asistent havířovského trenéra Režnara Pavel Zdráhal.

SK Kadaň – AZ Havířov 2:9 (0:3 1:2 1:4)

Branky a nahrávky: 39. Z. Zabloudil (R. Havel, Morong), 47. Havlín (Bucek) – 3. R. Szturc (Bořuta, Adamský), 9. L. Bednář (Rudovský, Rašner), 20. Rašner (Kachyňa), 28. F. Seman (O. Procházka), 33. O. Procházka (Maruna), 49. Adamský (L. Rutar), 51. F. Seman (Doktor, R. Szturc), 52. O. Procházka (L. Rutar), 60. Bořuta (Adamský). Rozhodčí: Grech, Valenta – Coubal, Belko. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:3. Oslabení: 0:1. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Havířov: Groh – Bořuta, Kočí, Kachyňa, Mrowiec, Chroboček, L. Rutar, Ševěček – Adamský, F. Seman, R. Szturc – L. Bednář, Rudovský, Rašner – O. Procházka, Maruna, Doktor – Mrva, Mastič, Petriska. Trenér: Režnar.