„Nad tímto zápasem jsem v poslední době hodně přemýšlel. Je to velká věc, odehrát to za jednu organizaci. Jsem na sebe opravdu hrdý, ale řekl bych, že jde o jeden z milníků, které oceníte jednou, až skončíte a ohlédnete se,“ zamyslel se David Krejčí po utkání, kdy se kolem něj seběhli novináři.

Boston se zkrátka stal druhým domovem 36letého centra. Vyprodaná TD Garden aplaudovala vestoje. „Je to tak. Jsem vděčný, že mi v létě zavolali, abych se vrátil. Jsem navíc rád za to, jak tenhle tým hraje. Rekord mluví za vše. Cítím, že tohle by mohl být speciální rok,“ pousmál se Krejčí, jehož tým patří mezi největší letošní adepty na zisk Stanley Cupu.

Humbuk jsem dal stranou

Zpět k velkému jubileu. Hlavní aktér hrál proti Flyers opět výborně, po zápase zářil radostí, během utkání však i podle spoluhráčů působil ledově klidným dojmem.

„Dostal jsem spoustu zpráv od spousty lidí. Nechci říct, že jsem ten humbuk ignoroval, samozřejmě, kdokoliv, kdo má mé číslo, má ho z nějakého důvodu. Ale bylo toho fakt hodně. Snažil jsem se to dát trošku stranou, soustředit se na zápas. Abych se ujistil, že si tohle budu pamatovat ještě hodně dlouho. A dopadlo to takto, výhra 6:0, je to hodně speciální chvíle,“ dobře ví David Krejčí.

„Během zápasu byl neskutečně klidný. Byl jsem překvapený, že hrál svou hru a slavil až po utkání. Předvedl výborný výkon,“ smekl Pavel Zacha, který se postaral o dvě trefy Medvědů.

„Doma v Česku je legenda. Každý ví, o koho jde. A díky tisícímu zápasu za jeden tým v NHL, se stal legendou i tady. Jsem rád, že další krajan dosáhl takové mety,“ zmínil nahrávač na první gól Davida Pastrňáka po krásné čistě české spolupráci.

„Je to super chytrý hráč. Tvrdě pracuje dopředu i dozadu pro tým. Je skvělé s ním hrát už jen proto, že vyhraje buly a začínáte s pukem. Hrát s ním a ještě s Pastou je zábava,“ řekl Zacha na adresu spoluhráčů.

Pasta: Chtěl jsem, ať dá gól

„Věděli jsme, že to pro něj je speciální zápas. Chtěli jsme, aby si ho užil a vyhráli jsme,“ říkal v šatně David Pastrňák.

„Fakt jsem chtěl, ať dá gól, ale to je Krejča. Miluje přihrávat. Takovým je hráčem. Je šťastný, když může góly připravovat. Není moc takových playmakerů, jako je on,“ dodal Pasta.

Po zápase měl on i David Krejčí spoustu důvodů k úsměvům. „Nějakou dobu jsem ho neviděl takto šťastného. Bylo to super. Tak často jeho úsměv nevídáme. Ale ne, dělám si legraci. Samozřejmě si to užil a jsem rád, že se dnes bavil, zasloužil si to,“ řekl aktuálně třetí hráč kanadského bodování a druhý nejlepší střelec NHL.

„Je jako můj starší brácha. Je o deset let starší a zároveň jeden z nejbližších přátel, které mám. Nejdřív jsem ho obdivoval. Přišel jsem do téhle ligy jako takové dítě a každý den jsem se od něj učil. Teď jsme jedni z nejbližších přátel,“ utrousil ještě směrem k Davidovi Krejčímu.

Jim Montgomery, hlavní kouč Bostonu: „Spousta hráčů má k němu velký respekt. A oprávněně. Je to legenda. A v zápase ukázal proč. Všechny kolem sebe dělá lepšími. Je jedním z hráčů, kteří v Boston posunuli dál společně s Patricem Bergeronem a Zdeno Chárou. A pokračuje v tom. Nevrátil by se do NHL, kdyby nešlo o Bruins. Myslím si, že zásadní důvod proč jsme teď nahoře, je jeho návrat.

Jan Tomajko, hlavní kouč HC Olomouc: „Davidovi moc gratuluji, že se mu povedlo dosáhnout takového významného milníku. Navíc všechny zápasy v NHL odehrál za jediný tým, o to více je tento úspěch ohromující. Nicméně nejde o nic překvapivého. V loňské sezóně u nás v Olomouci předváděl, o jak výjimečného hráče se jedná. Spoustě našim klukům předal nenahraditelné zkušenosti. Boston může být jedině rád, že takového vynikajícího hokejistu má ve svém týmu. A Davidovi přeji, aby se mu i v té druhé tisícovce dařilo minimálně stejně dobře jako v té první a letos do své sbírky úspěchů přidal třeba další Stanley Cup.“