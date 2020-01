Hráči AZetu schytali debakl 1:7 už v předchozím duelu na ledě lídra z Českých Budějovic, teď dostali sedmičku i doma a pražská Slavia se jim na pátém místě tabulky vzdaluje.

„Nehodnotí se mi to dobře. Hráli jsme o šest bodů a soupeř nás vyučil z produktivity,“ řekl havířovský kouč Jiří Režnar.

Ne, že by AZ hrál špatně, to se rozhodně říct nedá. Naopak, domácí první dvě třetiny předváděli dobrý výkon. „Hráli jsme výborně nátlakově, jenže v našem tlaku nám vždy utekli a dali gól. Přesto, za ty dvě třetiny bych jen těžko něco vytýkal,“ uvedl Režnar.

„Samozřejmě, že nějaké hrubky tam byly, ale ty plynou z toho, že někteří kluci hráli ještě nedávno za juniory. V dospělé kategorii je to zkrátka jiné a oni musí nabrat zkušenosti,“ dodal zkušený kouč.

Slavia poměrně brzy vedla o tři branky, ještě v první třetině se ale povedlo snížit Fridrichovi. A po dvou třetinách už to bylo 2:5. „Přesto jsem nám stále věřil,“ řekl po zápase Režnar.

Jenže Pražané v poslední části přidali další dvě branky a bylo vymalováno. „Je to škoda, ale oni proměňovali šance a my ne. Každopádně, za ty dvě třetiny jsme si prohrát nezasloužili, ale chápu, že ten, kdo to neviděl, tomu těžko budě věřit,“ uznal.

Havířov prohrál už šestý z posledních sedmi zápasů. Co se týká defenzivy, ta funguje AZetu (až na poslední dva zápasy) poměrně dobře. Problém je v koncovce – vždyť méně gólů letos dala už jen Kadaň. „Něco to znamená. Mladí kluci to zkrátka ještě nemají tolik v sobě,“ uzavřel pondělní utkání Režnar.

AZ Havířov – Slavia Praha 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 16. Fridrich (Baláž, Bernovský), 35. O. Procházka (E. Němec, Kotala) – 4. Kohút (Šmerha, Hejda), 9. Barák (Kuťák, Šmerha), 14. Bílek (Kubica), 28. Bílek (Kubík, Vlček), 38. Vlček (Hejda, Šteiner), 54. Bílek, 60. Kubík (Kuťák, Šmerha). Rozhodčí: Dědek, Cabák – Gančarčík, Bartek. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváci: 1203.

Havířov: Stezka – Nepokoj, Malina, Kachyňa, Mrowiec, Chroboček, Dajčar, L. Rutar – O. Procházka, E. Němec, Kotala – Razgals, Baláž, Bambula – Dvořák, Maruna, Doktor – Bernovský, Danielčák, Fridrich. Trenér: Režnar.