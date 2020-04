Ostravany čeká v prvním kole v pátek 18. září Litvínov, o dva dny později pocestují do Hradce Králové. Slezané pak otevřou ročník v Brně proti Kometě, doma se pak představí vzápětí s Karlovými Vary. První derby sezony je v plánu hned nato, v pátek 25. září v rámci 3. kola v Ostravě.

Základní část bude mít tři pauzy. První od 2. do 8. listopadu, druhou od 14. do 20. prosince a třetí od 8. do 14. února. Nový držitel Prezidentského poháru bude znám nejpozději v neděli 7. března. Termíny je zatím potřeba brát s rezervou.

Los úvodu extraligy 2020/21:

Pátek 18. září – 1. kolo: Kometa Brno – Třinec, České Budějovice – Mountfield HK, Plzeň – Sparta Praha, Liberec – Pardubice, Zlín – Olomouc, Vítkovice – Litvínov, Karlovy Vary –Mladá Boleslav.

Neděle 20. září – 2. kolo: Mladá Boleslav – České Budějovice, Pardubice – Plzeň, Olomouc – Liberec, Litvínov – Kometa Brno, Třinec – Karlovy Vary, Mountfield HK – Vítkovice, Sparta Praha – Zlín.