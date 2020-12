Malí caparti využívají velmi dobré možnosti klubu co se týče zázemí i podmínek ke sportování, posun je vidět i u profesionálního přístupu trenérů, jejichž šéftrenér Jiří Pavlát si pochvaluje hlavně skutečnost, že děti se v rámci všeobecné přípravy věnují více sportům.

„Máme kompletní členskou základnu od přípravky až po juniory. V každé kategorii je kolem patnácti až dvaceti dětí, s tím jsme určitě spokojeni. Nejvíce si zakládáme na přípravce, kde se nám daří už skoro tři roky držet počet dětí na padesáti až šedesáti, tudíž jich máme dostatek pro naplnění kategorií,“ pochvaluje si.

Cílem klubu je získávat do svých řad co nejvíce dětí právě už od přípravky. Proto také u těch nejmenších pracuje až devět trenérů a dělají se nábory, chodí se po školkách a školách a organizuje se bruslení školek a akce typu Pojď hrát hokej.

„Myslím si, že to je v MSK Orlová přesně to, co vítají trenéři i rodiče dětí. U nás téměř 90 procent dětí u hokeje vydrží, když už ho hraje třeba od přípravky. Ale tou největší výhodou je to, že v MSK máme větší škálu sportů pod sebou, takže už se nám pomalu daří i to, co jsme chtěli – tedy aby děti navštěvovaly více sportů najednou, a pak si třeba vybraly. Anebo když u nějakého skončí, aby přešly k jinému. Děti se každým jiným pohybem vyvíjejí, a my jim tu šanci rozvíjet se dáváme,“ upozorňuje Pavlát.

Zdroj: MSK Orlová

Práce v klubu ho baví. „Já dělal sport odmala. Začínal jsem tady v Orlové na fotbale, kde jsem hrál asi do 4. třídy za místní Slavii. Poté jsem zabloudil na zimní stadion a bylo jasno. Od 5. třídy až prakticky doteď jsem hrál hokej a každou letní pauzu jsem si zpestřoval fotbalem, kdy jsem střídavě hrál za Dolní Lutyni a v mužích poté i za Fučík Orlová. Sportu jsem dával vždy vše, a když jsem pak dostal nabídku od Michala Kozáka dělat šéftrenéra v MSK, bylo jasno. Ne každý může dělat práci, která ho baví a já to štěstí měl,“ vykládá Pavlát.

Fungování hokeje v MSK si pochvaluje. „Budeme rádi, když se někdo z našich odchovanců probojuje do velkých týmů, jako jsou Třinec nebo třeba Vítkovice. Děti k tomu podmínky mají, město a naši sponzoři se starají o investice do výstroje a výzbroje, což se nám vrací v podobě narůstající základny. Co se týče zázemí, v Orlové je opravdu vše, co potřebujeme na jednom místě, a když to umíte využít, tak se tady dají dělat velké věci. Jediné co nám tady chybí, je asi druhý zimák, protože bychom potřebovali daleko více ledu,“ připouští.

Zmínil i spolupráci se základními školami. „Třeba ZŠ Mládí je na sport vyloženě zaměřená. Sám jsem tam chodil, takže jsem zažil i dopolední tréninky na ledě v rámci tělovýchovy. Škoda jen, že se nám nedaří naplnit hokejové třídy, jako v minulosti. Bylo by to super, ale prostě někteří rodiče mají jinou představu o škole, a s tím prostě nic neuděláme, i když jsme už několikrát na toto téma společně mluvili. Ale samotná škola nám vychází vstříc ve všem, ať už ve využití tělocvičny a venkovního hřiště, tak v uvolňování žáků pro zápasy,“ pochvaluje si spolupráci.

A co by hokeji a sportu obecně v Orlové popřál? „Aby se rozvíjel nadále tak, jako doposud. Udělal se tady kus práce a je vidět, že to začínají dělat lidé konečně poctivě a s touhou něčeho docílit a něco dokázat. Hlavně bych přál sílu a pozitivní energii všem našim trenérům a těm, co s dětmi pracují. Všichni si zaslouží poděkování a uznání za svou snahu a obětavost,“ zakončil Jiří Pavlát.