Poté, co město oznámilo, že už nadále nebude finančně podporovat klub SK Karviná, převzal místní hokejovou mládež pod svá křídla jiný nově vzniklý oddíl – HK Karviná 2020. Jak potvrdil jeho předseda Martin Kytka, ten ale není přihlášený do soutěží. Hrát bude jen nejmladší věková kategorie - první a druhá třída. Lidé z vedení obou klubů – HC Falcons Sokol Karviná i HK Karviná 2020 - už se sešli a jsou prý připraveni spolupracovat.

Momentálně klubu funguje financováním z vlastních zajištěných zdrojů. Vyhlásil také sbírku, do které může přispět kdokoli. Informace jsou na FB profilu klubu. Chomič ale nevylučuje, že se v budoucnu budou ucházet o dotace. „Mimo jiné proto, že nejen v hokeji platí, že úspěšní bývají ti, kdo mají podporu města. Je to běžné v Porubě, Vítkovicích i jiných sportovních odvětvích nejen v Ostravě,“ říká.

Logo hokejového klubu HC Falcons Sokol Karviná.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekJak říká manažer Juraj Chomič, hokejový klub šel pod křídla Sokola Karviná vědomě. „Chceme ukázat, že jsme seriózní klub, že stojíme o důvěru karvinské hokejové veřejnosti i města a že chceme stavět na tom zdravém, co ve zdejším hokeji bylo v minulosti. Hledali jsme prostě důvěryhodného partnera,“ vysvětluje Chomič a dodává, že všichni hráči Falcons mají obrovskou chuť Karvinou reprezentovat a ukázat, že na to mají.

Přestože tradiční karvinský klub SK Karviná je do přeboru rovněž přihlášený, podle informací z Českého svazu ledního hokeje hráči klub SK Karviná v sezoně 2021/2022 nenastoupí, a to s ohledem na situaci v klubu. Po jeho vyřazení se soutěže bude možné vyřešit přestupy hráčů bez souhlasu klubu (SK Karviná).

„V přípravě máme aktuálně 30 hráčů, z toho jsou tři brankáři. Tým je mladý, věkový průměr je 22 let. Sedmnáct hráčů je na hostování, třináct je karvinských, ovšem ti budou moci kvůli zatím nedokončenému hostování z SK Karviná nastoupit až ke čtvrtému utkání,“ vysvětluje manažer HC Falcons Sokol Karviná Juraj Chomič.

V hokejovém přeboru MS kraje se objevil nový klub – HC Falcons Sokol Karviná, jehož hráči a členové chtějí navázat na hokejovou tradici, která se ve městě píše od poloviny 60. let minulého století. Tým je poskládaný částečně z karvinských hráčů týmu HC Býci Karviná (přetransformovaný SK Karviná), z větší části pak z hostujících hráčů z Havířova, Třince, Poruby či Vítkovic.

Karvinský hokej chce vstát z popela. Proto byl založen nový klub, a to pod křídly karvinského Sokola, který už má pod sebou například basketbal či ženskou házenou. „Chceme dobře reprezentovat Karvinou,“ říká manažer nového klubu Juraj Chomič.

