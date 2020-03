Loni hokejisté Těšína ovládli svou skupinu krajského přeboru a nakonec si zajistili místenku do druhé ligy, kterou však nevyužili.

Letos se jim v základní části tolik nevedlo, skončili až sedmí, ale v play off to zase pořádně rozbalili. „Zejména na konci roku jsme bojovali s marodkou, bylo nás hodně málo,“ řekl šéf klubu a jedna z opor Vlků Petr Malíř. „Nicméně potom jsme ukázali naši kvalitu,“ dodal.

V play off Těšín nejprve porazil Nový Jičín B a poté ve dvou zápasech přehrál i suveréna základní části ze Studénky. „Věřili jsme si na ně. Jsou to týmy, které nehrají zákeřně a bylo to jen o hokeji. To nám vyhovuje, navíc jsme hráli perfektně,“ pochválil Malíř svůj tým.

Ve finále měli Vlci narazit na Frýdek-Místek B, ovšem kvůli koronaviru se soutěž nedohrála. „Mrzí nás to strašně. Věřili jsme si, že bychom to zvládli. Oni sice mají mladý tým, který po ledě lítá, ale my jsme byli zkušenější. Dotáhli bychom to do konce,“ míní Malíř.

Řada hokejových klubů v republice řeší kvůli koronavirové krizi svou budoucnost, v Těšíně se ale zatím nic nemění. „Zatím jsem to neřešil, nechci si tím zatěžovat hlavu. Nikdo neví, co bude, ale my máme dobře poskládaný tým, jeho složení by mělo zůstat stejné. Samozřejmě by se nám hodily i nějaké posily,“ dívá se k příštímu ročníku Malíř. „Budu se tomu věnovat v květnu a červnu, až se ukáže, co bude dál. Teď nemáme kde trénovat, ale s kluky jsem v kontaktu,“ dodal.

Těšínští vinou přerušení ročníku přišli o možnost bojovat o postup do druhé ligy, tuto nabídku by ale zřejmě ani letos nevyužili. „Bez významné podpory města si to prostě nemůžeme dovolit. Zůstáváme v kraji,“ uzavřel Malíř.