Slezané se ujali vedení gólem Rudovského, na něhož navázal Doktor. Domácí poté vyměnili gólmana a hned na začátku prostřední části snížil na 1:2 Goiš, AZ ale těsný náskok dlouho držel. Přesně až do 56. minutě, v níž skóroval Hejcman.

V nájezdech pak měl více štěstí Přerov, který tak sebral bod navíc. Hosty ztráta nadějně rozehraného duelu mrzela. „Každá porážka mrzí, kluci bojovali. Ve třetí třetině bylo hodně faulů. Lidé, kteří se dívali na televizi na Hokejce, museli vidět, jakým způsobem jsme se dostali do tří,“ hodnotil trenér Havířova Jiří Režnar.

„První gól bohužel na brankáři sedí hráč, gól uznán. Druhou branku dostaneme v oslabení ve třech, kdy gólová střela přijde po přihrávce rukou,“ popisoval s tím, že těžko může hráčům něco vyčítat. „Někdy je potřeba se podívat také někam dál. Je to škoda, měli jsme to udržet. Vedli jsme 2:0 a v první třetině měli ještě další šance. Ale Přerov je silný tým, proto je na špici. Z obou stran to byl dobrý hokej. Ale bohužel, některé vlivy člověk neovlivní,“ dodal zklamaně Jiří Režnar.

HC ZUBR Přerov – AZ Heimstaden Havířov 3:2 SN (0:2, 1:0, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Goiš, 56. Hejcman (Süss), rozh. náj. Pšurný – 5. Rudovský (J. Kloz), 10. Doktor (O. Procházka). Rozhodčí: Adamec, Albrecht – Balážová, Apatsidis. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Bez diváků.

Přerov: D. Dvořák (20. Postava) – Hrabal, Forman, Zbořil, Krisl, R. Černý, Dluhoš – T. Doležal, Pšurný, Dostálek – Süss, Hejcman, Číp – Matěj Svoboda, Indrák, Ryšavý – Štefka, Macuh, Goiš – Václavek. Trenéři: Kočara a Grof.

Havířov: Stezka – Rašner, Lytvynov, Bořuta, Mrowiec, Ševěček, Kachyňa, Kočí – Doktor, F. Seman, O. Procházka – Rudovský, J. Kloz, Horváth – Lednický, Maruna, Mrva – Vašenka, Petriska, Krupa. Trenéři: Režnar a Zdráhal.