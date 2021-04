Majitel dvou mistrovských titulů s Třincem (2011 a 2019) a naposledy hráč prvoligového Havířova se rozhodl ukončit kariéru. Oznámil to před pátým utkáním semifinále extraligy Ocelářů proti Mladé Boleslavi.

„Končím, teď už je to definitivní. Hlavním důvodem bylo zranění, které mě už trápilo v roce 2019, kdy jsem tady v Třinci onemocněl vyhřezlou ploténkou. Během působení v Havířově se ty problémy znovu vrátily,“ vysvětlil devětatřicetiletý hokejista s tím, že nyní je zranění v horším stavu.

„Není to sranda, jako když člověk má třeba zlomený prst. Je to opravdu na hraně zdraví a člověk riskuje, že už ani nebude chodit," pokračoval Adamský, který po svém příchodu z Plzně v roce 2010 odehrál v třineckém dresu během deseti let 554 utkání a nasbíral 285 kanadských bodů (152+133). V této sezoně ještě přidal pět startů za České Budějovice.

„Správně to řekl havířovský trenér Jirka Režnar. V každé knize se jednou napíše i poslední kapitola. Já ji napsal,“ dodal Martin Adamský, který si chce od hokeje odpočinout, pomáhá v jedné dřevařské firmě, nicméně zvažuje i pracovní nabídku od Třince na trénování dětí.