„Mužský hokej mění název a současně logo týmu, které se vrací ke slavné historii klubu. Jediný mužský tým v Orlové tak ponese jméno MHK Slovan Orlová (Městský hokejové klub). Jedná se především o obnovení tradic Slovanu Orlová, jehož počátky se datují až do roku 1930, a fúzí nejstarších kategorií HC a MSK. Nové logo má za úkol navázat na nejúspěšnější éru hokeje v Orlové,“ říká prezident klubu Daniel Marosz.

Malí hokejisté v Orlové by uvítali druhou ledovou plochu. Je jich dost

Po mnoha letech v klubu skončil viceprezident a trenér mužů Petr Tomis. Naopak nově v něm bude působit také Jiří Pavlát (aktuálně šéftrenér MSK Orlová), který by se měl starat o chod mužského hokeje a propojení právě s mládežníky z MSK Orlová.

Logo MHK Slovan Orlová.Zdroj: se svolením MHK Slovan

„Naše cíle jsou jasné. Dostat znova do ochozů hokejového fanouška a vytvořit novou fanouškovskou základnu, hrát o ty nejvyšší příčky a dostat do pěti let klub zpět do druhé hokejové ligy, a to vše převážně za pomoci vlastních odchovanců a se zajištěným stabilním rozpočtem,“ uvedl Jiří Pavlát. Novým trenérem mužského týmu bude orlovský odchovanec a bývalý hráč Filip Štefanka.