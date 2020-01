Už tak mladý kádr AZetu zasáhlo během utkání ještě zranění Kotaly s Marunou. I tak ale hosté odehráli statečnou partii a dlouho sahali po bodech. „Domácí měli více štěstí,“ řekl po utkání havířovský kouč Jiří Režnar.

Vsetín se dostal v desáté minutě do vedení, necelé tři minuty před koncem první třetiny na něj ve vlastním oslabení odpověděl Bednář, který bekhendem vymetl růžek Gábovy brány. Úspěšný střelec ještě pár vteřin před přestávkou připravil skvělou pozici pro Fridricha, ten ale kotouč do brány nedostal.

Také ve druhé části bylo k vidění několik šancí na obou stranách, skóre se ale nezměnilo.

Rozhodnutí tak nabídla až třetí část – konkrétně 43. minuta, během níž se nejprve prosadil Březina a poté ještě Procházka zvýšil na 3:1. „Dlouho jsme hráli zodpovědně a tak, jak jsme měli. Škoda té minutky,“ litoval po zápase Režnar klíčového momentu.

AZ v závěru zkoušel ještě hru bez brankáře, v 57. minutě ale přidal definitivní pojistku Tůma. „I když jsme prohráli o tři góly, tak je třeba tým pochválit. Dneska jsme měli i trochu smůly,“ hodnotil duel na Lapači Režnar. „Oslabení i přesilovky hráli mladí kluci, kteří by jinak tolik prostoru nedostali. Byl to od nich slušný výkon, jen ten výsledek to devalvuje,“ dodal kouč AZetu.

VHK Vsetín – AZ Havířov 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 10. Březina (J. Drtina, D. Tůma), 43. Březina (D. Tůma, Pechanec), 43. Procházka (Gorčík, J. Drtina), 57. D. Tůma (Pechanec, J. Drtina) – 18. L. Bednář (E. Němec). Rozhodčí: Barek, Cabák – Pechánek, Roischel. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváci: 2410.

Havířov: Stezka – Malina, Nepokoj, Dajčar, Chroboček, Kachyňa, L. Rutar, Ševěček – Kotala, L. Bednář, O. Procházka – Doktor, E. Němec, Bambula – Pawliczek, Maruna, Dvořák – Fridrich, Cihlář, Horváth. Trenér: Režnar.