„První třetinu jsme hráli jakžtakž, od druhé ale soupeř ukázal, že má kvalitu. My jsme trpěli na to, že jsme si nenahráli puk,“ vykládal Zbyněk Irgl, který byl v utkání hodně vidět. „Na to, že jsem byl po deseti měsících na ledě, jsem spokojen,“ pousmál se.

Plánuje ostravský rodák, který hrával za Vítkovice i Třinec, velký comeback? „Jako návrat to neberu. Spíš to bylo kvůli Paťovi, říkali jsme si, i tady v Orlové, jestli bych si s ním nechtěl zahrát, tak jsem řekl, že OK, že do toho půjdu,“ vysvětlil Irgl, který ještě oficiální konec hráčské kariéry neoznámil. „Co bude dál, se ještě uvidí,“ dodal.

Vítkovice v Hradci neskórovaly, domácí rozhodli zásluhou Pilaře v oslabení

Utkání po boku syna si šel užít, v jeho průběhu v něm ale vřely i emoce. „Na Páťu jsem musel vypěnit, protože nepřihrát na pět metrů, to opravdu přihraje i žáček. Měl jsem nervy, ale soupeř byl kvalitní a daleko hokejovější, což se pak ukázalo,“ uznal Irgl kvalitu soupeře, který patří k nejsilnějším mužstvům soutěže.

Irglova účast vyvolala velký zájem lidí, přišlo jich téměř šest stovek. „Sice nedal gól, ale to se stane. Šlo vidět, že to pořád v ruce má. Za mě super výkon,“ řekl Patrik Irgl, pro něhož je táta největším vzorem. „Chtěl bych si z něj vzít příklad. A to jak po stránce hokejové, tak lidské,“ uzavřel Patrik Irgl.