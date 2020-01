Orli jsou osmí a na jejich umístění se před play off už nejspíš nic nezmění. Svěřenci trenéra Petra Tomise, který převzal tým po Danielu Maroszovi, a povede jej minimálně do konce sezony, naposledy vyhráli na začátku prosince, kdy doma těsně porazili Horní Benešov.

Vůbec celou druhou třetinu základní části neměli Orli moc vydařenou, vyhráli jen dvakrát a od duelu s Benešovem čekají na tříbodový zisk. Orli se letos zkrátka trápí.

„Hrajeme krajský přebor, kdy kluci chodí hrát po práci. Sám vím, že je to náročné, ale tohle mají všichni stejné. Pokud si to v sobě nesrovnáme, nezačneme hrát hned od prvního střídání a nebudeme chodit do všech soubojů naplno, tak budeme mít problém s každým soupeřem,“ uvedl Tomis.

Hra Orlové se sice pomalu zvedá, stále ale zdaleka není tam, kde by měla být. „Spousta věcí se zlepšila a už pomalu do zápasů dostáváme situace z tréninků, ale toto je o přístupu, o nasazení a o chuti vyhrát. Nemáme tým, který může soupeře přehrát jen zkušenostmi bez bojovnosti a nasazení,“ říká kouč Orlové.

Tomis však stále neztrácí naději, že se ještě vše může obrátit k lepšímu. „Samozřejmě už trochu chybí i pohoda, protože neproměňujeme spoustu vyložených šancí. Na druhou stranu věřím, že když budeme kompletní, tak v play off můžeme udělat dobrý výsledek,“ dodal.

VÝSLEDKY ORLOVÉ

Nový Jičín B – Orlová 6:2, Krnov – Orlová 2:5, Orlová – Karviná 3:5, Studénka – Orlová 9:3, Orlová – Horní Benešov 6:5, Český Těšín – Orlová 5:4 p, Orlová – Frýdek-Místek B 3:4, Bohumín – Orlová 5:4